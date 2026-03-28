David Collado deja iniciados los trabajos de la carretera que une Nisibón-Uvero Alto.

La intervención, que impactará positivamente en el destino, incluye la reconstrucción de la carretera de acceso a playa Uvero Alto desde Las Lagunas de Nisibón.
Nisibón, La Altagracia, martes 21.- El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera de acceso a playa Uvero Alto desde el distrito municipal Las Lagunas de Nisibón, en esta provincia, y se reunió con empresarios y otros actores del sector en la región Este, como parte de su estrategia para garantizar que más visitantes continúen llegando a ese destino.
Acompañado de autoridades provinciales y municipales, el funcionario dio el primer picazo de esta importante vía, que impulsará el desarrollo turístico de la zona y mejorará la conectividad entre los polos hoteleros y el litoral Uvero Alto–Nisibón.
La obra tendrá un impacto significativo tanto en la comunidad como en los turistas, al facilitar el acceso para residentes y visitantes hacia uno de los polos turísticos más importantes de la región.
DETALLES DE LA OBRA
El proyecto consiste en la intervención vial total de 9.2 kilómetros de longitud, dividido en tres ejes viales, que conectarán la zona turística de Uvero Alto con la vía Miches–Nisibón, actualmente en condiciones de deterioro.
La intervención incluye soluciones de drenaje, mejoramiento estructural del suelo, señalización vertical y horizontal, reconstrucción de aceras y contenes en varios tramos, así como la optimización del sistema de iluminación existente.
Asimismo, contempla la colocación de asfalto y adoquines, construcción de muros de contención, base estabilizada, pedraplén, cortes de saneamiento, reposición de luminarias y reconstrucción de alcantarillas.
Más que una obra de infraestructura, este proyecto forma parte de una estrategia integral de revitalización del producto turístico en la zona.
El monto de esta obra, ejecutada a través del Comité de Infraestructuras en Zonas Turísticas (CEIZTUR), asciende a RD$ 711,000,814.
Durante el acto, el ministro Collado resaltó el impacto económico y el dinamismo que traerá esta carretera a comunidades como Nisibón, Uvero Alto y zonas aledañas, destacando, además, que se ejecuta bajo estándares de calidad nacional e internacional, garantizando orden y seguridad.
“Esta obra, que era un viejo reclamo, tiene un valor agregado extraordinario para el turismo porque interconectará a los hoteles de la zona, además del gran impacto directo en sus comunidades”, expresó.
El funcionario recordó que la región Este recibe el mayor número de turistas que visitan el país, alcanzando el año pasado la cifra de 5,428,359 visitantes.
Tras concluir la actividad en Uvero Alto, el ministro continuó su agenda en la región Este con un almuerzo de trabajo junto a hoteleros y representantes de la cadena de valor del sector, realizado en el hotel Grand Bávaro Princess.
En ese encuentro, que se realiza periódicamente, se evaluó el comportamiento del turismo en el principal destino del país y se acordaron acciones concretas para seguir fortaleciendo la llegada de visitantes.
“Es este diálogo sincero y esta fuerte alianza público-privada lo que ha garantizado el éxito del turismo dominicano en estos cinco años, convirtiéndonos en un referente a nivel mundial”, concluyó el ministro.