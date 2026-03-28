David Collado deja iniciada construcción plaza de vendedores en playa Teco de Maimón, Puerto Plata.

La obra, que tendrá un gran impacto económico en la zona, se realizará con una inversión superior a los 193 millones de pesos.
Maimón, Puerto Plata.- El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciado este domingo los trabajos de construcción de la plaza de vendedores en playa Teco, con una inversión de RD$193.533,136.
La obra, que tendrá un gran impacto en el turismo de la provincia y es parte de las acciones del MITUR de recuperar y embellecer los entornos de las playas y frentes marinos.
La nueva plaza llega a completar la inversión realizada con la nueva vía, de 3.60 kilómetros inaugurada el pasado año, como un corredor turístico integral que culminará en una playa moderna, debidamente equipada, a la altura de un destino turístico de clase mundial.
El ministro Collado, quien estuvo acompañado de autoridades provinciales y municipales valoró la importancia de la obra y su impacto económico en Maimón y toda la zona.
«Hoy volvemos aquí, a Maimón, luego de intervenir las vías de acceso a playa Teco, para dejar iniciados los trabajos de construcción de la Plaza de Vendedores, cumpliendo así, con nuestra promesa», proclamó el ministro Collado.
El proyecto contempla dos intervenciones principales en un área de 11,750 metros cuadrado: mejora de la vía de acceso y adecuación integral de la plaza, donde se ejecutarán trabajos de demolición de estructuras existentes, movimiento de tierra y pavimentación; la construcción de módulos comerciales destinados a bar, servicios sanitarios y artesanías.
En la nueva plaza se incorporará una zona de juegos infantiles, área de ejercicios al aire libre y una cancha de voleibol playero.
Además, habrá un área para depósito de basura y almacenamiento de gas, instalación de pérgolas, mobiliario urbano, intervención hidrosanitaria con cisterna, duchas y pozo filtrante; sistema contra incendios, paisajismo integral e iluminación exterior, así como, la correspondiente señalización horizontal y vertical.
Pavimentación
Se contempla, asimismo, la conformación y revestimiento de cunetas, ejecución de pedraplén, construcción de contenes y pavimentación mediante adoquines de alto, garantizando la estabilidad estructural y la durabilidad de la superficie.
Paisajismo
Para el disfrute de sus visitantes, el entorno natural y los alrededores de la plaza en playa Teco contará con una selección de especies de plantas como roble criollo, uva de playa, palma cana, almendro, mara, icaco, guáyiga, batatilla, saladilo, mangle botón y grama bermuda.
La plaza de vendedores en playa Teco está a cargo del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR) del MITUR.