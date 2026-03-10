DASAC devuelve tranquilidad a familias afectadas por inundaciones y honra legado de Francisco del Rosario Sánchez

Compartela

Edgar Augusto Féliz Arbona, resalta ideales de Padres de la Patria, continúan inspirando el compromiso del Estado con la construcción de una nación más justa y solidaria.

SANTO DOMINGO. – La rápida y oportuna respuesta del Gobierno, a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), ha logrado retornar la tranquilidad a cientos de familias que resultaron afectadas por las inundaciones que provocaron daños en los hogares de varias provincias del país.

Así lo afirmó Edgar Augusto Féliz Arbona, director general de esta institución, quien explicó que brigadas de la entidad se mantienen desplegadas en las comunidades impactadas, llevando asistencia directa a las familias más vulnerables.

“Tenemos comisiones permanentes trabajando hogar por hogar, entregando los enseres del hogar casa por casa y realizando arreglos de techos en zonas como Sabaneta, El Factor y Veragua. Además, desde el primer día garantizamos la alimentación con alimentos cocidos y raciones crudas”

Féliz Arbona, ofreció estas declaraciones en el marco de una actividad conmemorativa por el 209 aniversario del natalicio del patricio Francisco del Rosario Sánchez, a quien depositó una ofrenda floral en el Altar de la Patria, junto a subdirectores, funcionarios y colaboradores.

Durante el acto, resaltó el papel histórico de Sánchez en la lucha por la independencia nacional, siguiendo los ideales de Juan Pablo Duarte, destacando que su legado continúa inspirando el compromiso del Estado con la construcción de una nación más justa y solidaria.

Sostuvo que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader trabaja para fortalecer las políticas de asistencia social, garantizando alimentación, salud, vivienda y bienestar a las familias dominicanas, especialmente a las más vulnerables.

“El mejor homenaje que podemos rendir a nuestros Padres de la Patria es trabajar cada día por mejorar la calidad de vida de nuestra gente, llevando soluciones reales a quienes más lo necesitan”, expresó.

