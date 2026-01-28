DASAC crea nuevas unidades para fortalecer programas y eficientizar servicios de asistencia social

Compartela

Féliz Arbona explicó que estas acciones forman parte de un plan de fortalecimiento institucional.

Santo Domingo. – La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), anunció la puesta en marcha de nuevos programas y la creación de varias unidades especializadas, como parte de una estrategia integral orientada a eficientizar los servicios de asistencia social que ofrece el Gobierno dominicano a nivel nacional a través de la institución.

La información fue dada a conocer por el director general de DASAC, Edgar Augusto Féliz Arbona, quien informó que la institución iniciará diariamente con operativos de atención integral en todo el territorio nacional, con el objetivo de garantizar una respuesta oportuna y organizada a las necesidades de las comunidades más vulnerables.

El funcionario explicó que estas acciones forman parte de un plan de fortalecimiento institucional que permitirá ampliar el alcance de los programas sociales, priorizando a los hogares de escasos recursos mediante intervenciones directas y coordinadas con la participación activa de las comunidades.

En ese sentido, Féliz Arbona, anunció la creación de la Unidad de Atención Rápida, a cargo del subdirector, José Acosta Saldaña, diseñada para responder de manera inmediata a casos sociales urgentes que requieran intervención directa por parte del Estado.

Indicó que esta nueva unidad canalizará los casos que sean dados a conocer a través de distintos medios de comunicación, como radio, televisión y plataformas digitales, incluyendo las redes sociales, que se han convertido en una herramienta clave para identificar situaciones de vulnerabilidad en tiempo real.

Así mismo fue creada la Unidad de Seguimiento a las Entrega de Almacén y Alimentos Cocidos, bajo la responsabilidad del subdirector, Francisco Moreta. Mientras que la Unidad de Supervisión de Comedores Comunitarios a Nivel Nacional, funcionará bajo las directrices del subdirector, Gerardo Vásquez.

El subdirector, Francisco García, estará coordinando las acciones de la DASAC en el Cibao-Norte, la subdirectora, Luz Estrella, estará a cargo de la parte operativa y el subdirector, José Perdomo, se mantiene como enlace y coordinador del servicio que se brinda a los recintos carcelarios del país.

El titular de DASAC resaltó que estas nuevas medidas vienen a reforzar el plan de acción institucional, alineada con la política social del Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader Corona, que buscan garantizar bienestar y asistencia oportuna a las familias que más lo necesitan.

Durante el encuentro donde se ofrecieron estas informaciones, estuvieron presentes además de los subdirectores de DASAC, encargados departamentales de las áreas de Recursos Humanos, Contabilidad, Transportación, Entrega, Ayudas Sociales y Comunicaciones.

Escrita Por