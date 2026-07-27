Daniel Toribio critica que el Gobierno convierta todos los ingresos adicionales en más gasto

Santo Domingo. Daniel Toribio, secretario de Finanzas de la Fuerza del Pueblo, afirmó que, después de aprobar una reforma fiscal precipitada, el Gobierno obtuvo mayores ingresos y decidió convertir la totalidad de esos recursos en nuevos gastos.
Toribio indicó que el presupuesto complementario aprobado el viernes pasado por el Congreso aumenta los ingresos en RD$40,978 millones y eleva los gastos en la misma cantidad.
La modificación también autoriza el uso de RD$21,147 millones correspondientes a disponibilidades de caja acumuladas durante 2025. En conjunto, el Gobierno dispondrá de más de RD$62,000 millones adicionales durante 2026.
“Después de pedir nuevos sacrificios a la población mediante una reforma fiscal aprobada con precipitación, el Gobierno tenía la obligación de manejar esos recursos con prudencia. Pero decidió aumentar el gasto y mantener intacto el déficit”, expresó.
El secretario de Finanzas de la Fuerza del Pueblo señaló que el déficit financiero permanece en RD$280,575 millones. A su juicio, el Gobierno perdió la oportunidad de reducir el endeudamiento, fortalecer la posición fiscal o crear reservas para enfrentar futuras contingencias.
Toribio también reclamó mayor transparencia sobre el destino de los recursos, especialmente los asignados a la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional.
“El país tiene derecho a saber quién recibirá cada peso, para qué será gastado y cuáles resultados producirá. Recaudar más no autoriza a gastar sin explicar las prioridades”, sostuvo.