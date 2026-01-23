Compartela

Madrid, España. – A raíz de las informaciones presentadas y en el marco de la participación de la República Dominicana en FITUR, Cristian Morel, subdirector ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), destacó los avances históricos que vive el sistema portuario nacional, consolidando al país como uno de los principales destinos de cruceros y un hub portuario estratégico del Caribe.

Morel resaltó que el crecimiento sostenido del turismo de cruceros es resultado directo de una política clara de modernización portuaria, planificación estratégica y alianzas público-privadas. Indicó que, solo en 2025, la República Dominicana recibió más de 900 cruceros y superó los 2.8 millones de cruceristas, cifras que confirman el liderazgo del país en la región.

“Estas informaciones cobran especial relevancia en FITUR, donde estamos mostrando al mundo el momento que vive la República Dominicana. Hoy nuestros puertos no solo facilitan el turismo, sino que se han convertido en verdaderos motores de desarrollo económico, social y territorial”, expresó Cristian Morel.

Durante su agenda en FITUR, APORDOM ha promovido los principales proyectos estratégicos en ejecución, incluyendo la expansión y modernización de terminales de cruceros, nuevas infraestructuras portuarias y proyectos desarrollados bajo esquemas de alianzas público-privadas, orientados a garantizar sostenibilidad, eficiencia operativa y competitividad internacional.

Finalmente, Morel subrayó que la participación de la República Dominicana en FITUR reafirma el compromiso del país de continuar posicionándose como un referente regional en materia portuaria, logística y turística, alineado con una visión de desarrollo sostenible y de largo plazo.

Escrita Por