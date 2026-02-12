CRGTV reconoce al General Emmanuel Souffront Tamayo por su destacada gestión en el CESAC

Compartela

Santo Domingo, R.D. – El Círculo de Reporteros Gráficos de Televisión (CRGTV) entregó una placa de reconocimiento al General de Brigada Piloto Emmanuel Souffront Tamayo, por su destacada labor en favor de la aviación y la seguridad aeroportuaria durante su gestión como Director General del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), correspondiente al período 2024-2026.

La organización valoró la conducción del General Souffront Tamayo, resaltando su transparencia, respeto, profesionalismo y trato humano, elementos que según expresaron han fortalecido la seguridad y la operatividad del sistema aeroportuario nacional.

El acto de reconocimiento contó con la presencia de los asesores del gremio, los licenciados Wilson Pérez y José Aníbal Cuevas, quienes destacaron la importancia de honrar la labor de quienes contribuyen al fortalecimiento institucional del país.

En representación del CRGTV asistieron su presidente, René Polanco del Orbe; el vicepresidente, Isidro Mejía; el secretario de Finanzas, Kaming Rosario Estévez; y el secretario de Organización, José Ramón Santos, quienes expresaron el apoyo del gremio a la gestión del titular del CESAC y reconocieron su apertura y colaboración con la prensa.

El General Souffront Tamayo agradeció la distinción y reiteró su compromiso con la seguridad aeroportuaria, la modernización de los procesos y el fortalecimiento de las relaciones institucionales.

