Coordinadora de FOPPPREDOM Mujer desarrolló agenda en Milán impulsando el “Liderazgo Político Femenino Dominicano”.

Milán, Italia. Durante el mes de octubre, la coordinadora de FOPPPREDOM Mujer, Nury Vilorio, desarrolló una intensa agenda de actividades en la ciudad de Milán, orientadas a fortalecer la participación política de las mujeres dominicanas y latinoamericanas residentes en el exterior.

En el marco del evento internacional “Desafíos de la Participación Política de las Mujeres”, organizado por la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la Junta Central Electoral (JCE), dirigida por la magistrada Dolores Fernández y la subdirectora Laura Hernández Fondeur, Vilorio sostuvo encuentros estratégicos con mujeres líderes y representantes comunitarias de distintas nacionalidades.

La primera jornada incluyó una reunión presencial con mujeres líderes dominicanas y latinoamericanas en el Hotel Ibis de Milán, donde se abordaron temas vinculados a los retos de la mujer en los espacios de decisión política, la necesidad de fortalecer la formación en liderazgo, y la importancia de la solidaridad, la igualdad y la equidad en la diversidad como pilares del avance femenino.

Asimismo, se realizó una rueda de prensa con medios de comunicación italianos y latinoamericanos, en la cual Nury Vilorio destacó el trabajo histórico que viene desarrollando la Comisión de Igualdad de Género de la JCE para promover la participación política de las mujeres dominicanas dentro y fuera del país.

Durante el encuentro con la prensa, se resaltó también el compromiso del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM) de continuar impulsando espacios de capacitación, fortalecimiento institucional y acompañamiento para las mujeres que aspiran a posiciones políticas, promoviendo la unidad, la equidad y la diversidad.

Como parte de la agenda, FOPPPREDOM MUJER llevó a cabo varias entrevistas con mujeres líderes de distintos países, las cuales fueron transmitidas por el canal de la política FOPPPREDOM TV, Canal 73 de Claro, 1073 Internacional y las redes sociales. Una plataforma creada para visibilizar las historias, aportes y desafíos de las mujeres en la vida política, con el programa “Mujeres en Política”.

Durante su estadía, Nury Vilorio realizó una visita oficial al Palacio Isimbardi, sede de la Cita Metropolitana di Milano, donde fue recibida por la honorable Diana De Marché, presidenta de la Comisioné Parí Oportunista del Comunes di Milano y delegada de la Ciudad Metropolitana para temas laborales. En el encuentro se abordaron temas de cooperación internacional, igualdad de oportunidades y políticas públicas para fortalecer la participación de las mujeres migrantes en los procesos democráticos.

Como parte del programa de actividades, la JCE y el FOPPPREDOM realizaron la Charla Internacional “Desafíos de la Participación Política de las Mujeres”, a cargo de la destacada profesional Laura Hernández Fondeur.

El encuentro, de modalidad virtual y presencial, tuvo como objetivo promover un espacio de reflexión y aprendizaje sobre los retos que enfrentan las mujeres en la política, fortalecer las capacidades de liderazgo femenino y fomentar la colaboración entre mujeres políticas dominicanas residentes en el exterior.

Esta iniciativa reafirmó el compromiso de la Junta Central Electoral (JCE) y el FOPPPREDOM con la igualdad de género, la inclusión y la promoción del liderazgo político femenino, contribuyendo a la construcción de democracias más representativa.

