Construcción Recinto UASD en Elías Piña avanza de manera acelerada

Infraestructura Escolar informa obra será entregada por el Presidente Luis Abinader este año

Comendador, Elías Piña.-La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), informó que la construcción del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y Liceo Experimental en esta provincia fronteriza avanza a ritmo acelerado.

Al realizar un recorrido de supervisión por la obra, Roberto Herrera, titular de Infraestructura Escolar, indicó que proyectan entregar la edificación a finales del próximo mes de noviembre, si las condiciones climatológicas permiten que continúe la ejecución de los trabajos sin interrupciones por lluvias.

«Estamos realizando todo el esfuerzo posible para terminar la obra a la mayor brevedad con la calidad que amerita y debe tener esta edificación, en cumplimiento a los requerimientos y las instrucciones del señor presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, procurando que los proyectos escolares y universitarios que se ejecutan en todo el país tengan la calidad que se requiere. Dios mediante si las condiciones climatológicas lo permiten la estaremos entregando a finales de noviembre», declaró Herrera al constatar los avances del centro.

De su lado, la gobernadora de la provincia provincial Migdaly de los Santos, agradeció al presidente Luis Abinader su empeño para hacer realidad la obra, el interés del Ministerio de Educación y la Dirección de Infraestructura Escolar, en acelerar los trabajos, al considerar esta estructura como un paso de avance que impactará positivamente el desarrollo formativo-profesional, social y económico de la demarcación sureña y toda la región.

«Esta obra es muy importante para esta zona fronteriza, una provincia olvidada por gestiones anteriores, pero el presidente Luis Abinader está tomando a la UASD en cuenta, así como las obras escolares en todo el país, priorizando y fortaleciendo la educación», expresó la funcionaria.

La construcción del Liceo Experimental y Recinto UASD Elías Piña que consta de 25 aulas, laboratorio y comedor, servirá de Centro Modelo pedagógico para la formación de estudiantes desde el nivel básico hasta el bachillerato y en la noche funcionará como Universidad.

El proyecto en construcción que tenía 12 años paralizado y abandonado, fue rescatado por la presente gestión de Gobierno, para darle terminación y ponerlo en funcionamiento en conjunto con las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), garantizando que los estudiantes de esta provincia y zonas aledañas no tengan que trasladarse a Santo Domingo y otras demarcaciones a recibir docencia universitaria.

