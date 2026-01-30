Congresista Adriano Espaillat entrega $850,000 dólares en fondos federales para renovar el auditorio del Campus Educacional George Washington

Washington, D.C. — El congresista Adriano Espaillat (NY-13) entregó $850,000 en fondos federales para la renovación del auditorio del Campus Educacional George Washington del Alto Manhattan, un espacio fundamental que sirve como punto de encuentro para estudiantes, familias y residentes de la comunidad.
“El auditorio del Campus Educacional George Washington es mucho más que una instalación escolar; es un centro vital para actividades educativas, culturales y comunitarias. Esta inversión permitirá modernizar sus facilidades, preservar su valor histórico y garantizar que continúe sirviendo a nuestra comunidad por generaciones”, expresó el congresista Espaillat.
La iniciativa contempla mejoras estructurales y tecnológicas que permitirán ampliar el uso del auditorio, facilitando la realización de eventos académicos, presentaciones artísticas y programas comunitarios. Asimismo, el proyecto busca equilibrar la preservación del patrimonio del espacio con las necesidades de una comunidad en constante evolución.
El Campus Educacional George Washington no solo ha sido un pilar educativo para la comunidad, sino también la cuna de talentos extraordinarios que han dejado huella en el mundo. De sus aulas surgieron figuras como la Reina del Merengue, Milly Quezada, el pelotero Manny Ramírez, el cantante Harry Belafonte, el ex secretario de Estado y Premio Nobel de la Paz Henry Kissinger, y, entre otros, el asambleísta estatal de NY Manny de los Santos, quien acompañó al congresista Espaillat en la presentación del cheque.
Además de estudiantes de Campus Educacional, a Espaillat lo acompañaron el superintendente Renzo Martínez y el director Timothy Sigerson.
El congresista destacó que esta asignación de fondos forma parte de su compromiso continuo con el fortalecimiento de las instituciones educativas y los espacios públicos que fomentan la integración comunitaria, el desarrollo juvenil y el acceso a oportunidades.
Los recursos forman parte de los más de $14 millones de dólares en fondos federales para proyectos comunitarios gestionados por el legislador en beneficio de las comunidades que representa en el Congreso de los Estados Unidos.
Con esta inversión, el congresista Adriano Espaillat reafirma su compromiso de impulsar proyectos que eleven la calidad de vida de sus constituyentes y fortalezcan el tejido social de las comunidades a las que sirve.