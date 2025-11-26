Concluye con éxito Asamblea de Fedomu y LMD; Nelson Núñez motiva alcaldes a fortalecer sus ejecutorias.

Compartela

Bávaro, Punta Cana.- La XXIV Asamblea General de Municipios 2025 concluyó con rotundo éxito, significando un faro de colaboración y compromiso con el futuro del país.

El gran encuentro de la municipalidad concentró alcaldes, autoridades nacionales e invitados especiales que se unieron y compartieron experiencias, reafirmando su visión de un territorio más fuerte y próspero.

La Asamblea de Municipios, organizada por la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Liga Municipal Dominicana (LMD), es un espacio vibrante de intercambio, con la participación de expertos y voces clave de la municipalidad. Se exploraron nuevas herramientas para impulsar el desarrollo territorial y asegurar el bienestar de la gente.

Durante tres días, fue realizada la Asamblea Ordinaria de Fedomu, donde se conocieron puntos relacionados con los procesos que se desarrollarán durante el 2026 y donde su presidente Nelson Núñez expuso sobre sus logros en su gestión de 2025.

Asimismo, se desarrolló la Asamblea Anual Presupuestaria de la LMD, en la cual fue aprobado por todos los alcaldes el presupuesto de esa entidad para el 2026, y donde su presidente, Víctor D´Aza, reafirmó su compromiso con la municipalidad y la transparencia.

El coordinador del Gabinete de Transporte del Gobierno y exministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, en su ponencia sobre tránsito y movilidad urbana, pidió a Víctor D´Aza, a Nelson Núñez y a las demás autoridades de la municipalidad, coordinar acciones conjuntas para que este sea un país más seguro en materia de tránsito y transporte.

Del mismo modo, el director del Instituto Dominicano de Prevención y Previsión de Riesgos Laborales, Agustín Burgos Tejeda, habló en su ponencia sobre los riesgos laborales en los gobiernos locales.

Otro momento fue el reconocimiento que hizo Fedomu a Samuel Pereyra, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo y exadministrador del Banco de Reservas, por sus aportes al desarrollo de la municipalidad.

En el marco de los 25 años de la creación de Fedomu, sus autoridades reconocieron a cuatro de sus fundadores: Víctor D´Aza, exdirector ejecutivo y exalcalde de Villa González; Fausto Ruiz, primer presidente de Fedomu y exalcalde de La Vega; Cándida Sánchez, exalcaldesa de Pimentel, así como a Karla Rodríguez, actual encargada de Recursos Humanos.

El presidente de Fedomu, Nelson Núñez, al presentar las memorias de su primer año de gestión al frente de la entidad, motivó a los alcaldes y alcaldesas del país a que sean más eficientes y transparentes en sus ejecutorias.

