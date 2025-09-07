Con la entrega de 70 viviendas, presidente Abinader transforma la vida de familias desalojadas en el sector Kosovo de Imbert

Compartela

Mandatario también inaugura dos escuelas en Puerto Plata que garantizarán educación de calidad a más de mil estudiantes

Puerto Plata.- Después de 10 años de espera, los desalojados del paraje Maggiolo de Cofresí, en Puerto Plata, tienen un techo digno, el presidente Luis Abinader entregó este sábado 70 viviendas en el complejo habitacional en el sector Kosovo, beneficiando a más de 250 personas.

El proyecto, reubica a familias afectadas por los trabajos de ampliación de la carretera Navarrete-Puerto Plata, proceso vinculado al desarrollo turístico de la zona.

Las viviendas están divididas en 35 duplex, que hacen un total de 70 unidades con un área que se aproxima a los 60 metros cuadrados, levantadas de cemento y block, a la entrada de la carretera que une a los municipios Luperón e Imbert, próximo a la comunidad de Saballo.

Estás casas, construidas por el MOPC en terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), alojarán personas que fueron desalojadas por empresarios privados de terrenos ubicados en la cercanía del vertedero municipal.

Mandatario inaugura dos modernos centros educativos

En una firme apuesta por fortalecer la educación pública, el presidente Luis Abinader encabezó la inauguración de dos nuevos planteles escolares en la provincia de Puerto Plata: la Escuela Primaria Saballo y la Escuela Básica Vuelta Larga. Estas obras representan un paso significativo en el compromiso del Gobierno con el desarrollo educativo y la mejora de la infraestructura escolar en el país.

El viceministro de Supervisión y Control de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación, Oscar Amargós dijo que ambos planteles abrirán un futuro más equitativo para los niños que viven en la zona y que garantiza el derecho a la educación. Consideró además que el mandatario tiene voluntad de hacer avanzar la educación.

Escuela Primaria Saballo

Este plantel escolar tiene capacidad para 735 estudiantes y tuvo una inversión total de RD$109,089,230.55, el centro educativo cuenta con: 21 aulas en total: 16 estándar, 2 iniciales y 2 especiales.

Escuela Básica Vuelta Larga

Esta escuela se levanta en la comunidad de Vuelta Larga con una inversión de RD$58,505,624.08, tiene una capacidad para atender a 350 estudiantes y consta de 12 aulas: 10 estándar y 1 inicial.

Ambas escuelas además poseen: biblioteca, salón multiusos, salón de profesores y oficina de orientación, servicios como enfermería, cocina, comedor y sanitarios, espacios exteriores para recreación, juegos infantiles, áreas verdes y plaza cívica.

Con estas inauguraciones, el presidente Abinader reafirma su compromiso con una educación digna, inclusiva y de calidad, brindando a cientos de niños y niñas de Puerto Plata espacios adecuados para su formación académica y personal.

