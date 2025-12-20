Comunicador Juan Daniel Metivier exige profundización investigaciones por presuntas irregularidades en el sector salud

Compartela

Santiago, R.D. – El comunicador Juan Daniel Metivier, editor de este diario digital noticias del cibao, hizo un llamado enérgico a las autoridades judiciales, específicamente al magistrado Wilson Camacho, para que las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción administrativa no se limiten a los casos actuales, sino que se extiendan a diversas instituciones del sector salud y gestiones anteriores.

Durante su intervención en el espacio «Lo Ideal de la Hora», Metivier instó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) a realizar levantamientos y auditorías exhaustivas en centros hospitalarios clave, entre los que citó el Hospital Juan XXIII, el Instituto Oncológico y el Hospital Octavia Gautier de Vidal en Jarabacoa.

Denuncias de irregularidades y supuestos desvíos

El comunicador señaló que existen indicios de manejos irregulares en la facturación y administración de recursos. Juan Daniel hizo especial mención a una exdirectora administrativa de uno de estos centros, quien supuestamente habría abandonado el país recientemente tras haber gestionado de manera discrecional firmas y facturas.

«El caso no puede quedarse a medias», enfatizó Metivier. «Estamos hablando de un despliegue de opulencia, con vehículos de lujo y gastos excesivos que no coinciden con los salarios del sector, incluyendo botellas de vino de hasta 60,000 pesos, mientras el sistema de salud requiere transparencia».

Un llamado a la retroactividad judicial

Metivier subrayó que la lucha contra la corrupción no debe ser selectiva ni limitarse únicamente a la actual gestión de gobierno. Según el periodista, existen «actores» de administraciones pasadas que deben ser incluidos en los expedientes de investigación para que respondan por el uso de los fondos públicos destinados a la salud de los dominicanos.

El comunicador concluyó reiterando su compromiso con la denuncia social y exhortó al Director Regional de Salud a ofrecer explicaciones claras sobre las anomalías reportadas en las demarcaciones mencionadas.

Escrita Por