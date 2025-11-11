Comunicador Francis Pérez pide expulsión sumaria del comunicador Pedro Jiménez del partido Fuerza del Pueblo

Compartela

SANTO DOMINGO, RD — El comunicador y panelista de varios programas de televisión nacional, Francis Pérez, pidió hoy la expulsión sumaria del Partido Fuerza del Pueblo(FP) del comunicador, Pedro Jiménez, por violar los estatutos y métodos de manera pública y al mismo tiempo orquestar una campaña mediática de manipulación en torno a la reciente escogencia y ampliación de la Dirección Política (DP) de esa institución opositora.

Pérez, sostiene que las críticas de Jiménez carecen de fundamento y buscan generar un revuelo innecesario a nivel nacional.

Pérez argumenta que Jiménez está manipulando la información con el objetivo de ejercer presión y demandas infundadas sobre la dirección de la Fuerza del Pueblo. El comunicador insiste en que las declaraciones de Jiménez, que han resonado en diversos medios, tergiversan los procesos internos legítimos del partido de oposición.

La critica de Pérez surge a raíz de las declaraciones de Pedro Jiménez, quien ha criticado públicamente la forma en que se seleccionaron los nuevos miembros de la Dirección Política de la FP. Jiménez ha cuestionado la falta de transparencia y la ausencia de consulta a los integrantes de la FP en el proceso de ampliación.

Sin embargo, Francis Pérez defiende la legitimidad de las acciones del partido. Según Pérez, Jiménez demuestra un desconocimiento de los estatutos internos al ignorar que la dirección política de los partidos están plenamente autorizadas por sus normativas internas para seleccionar e integrar nuevas figuras a su cúpula.

Jiménez no solo ha criticado el método de escogencia, sino que también ha dirigido sus objeciones a la estructura dirigencial en su conjunto, incluyendo al presidente del partido, Leonel Fernández. Ha sugerido que la falta de consulta es un punto débil en la gobernanza interna de la organización.

«Lo que cuestiona Pedro Jiménez sobre la escogencia de nuevos miembros a la DP sin haber participado en elecciones fue lo mismo que le pasó a él que lo escogieron a la Dirección Central con el dedo y sin embargo no se opuso. Este señor también cuestionó la elección de Julio Horton cuando no salió electo.El sufre de esto», enfatizó.

Pérez, por su parte, rechaza estas imputaciones y sugiere que las críticas de Jiménez son infundadas y buscan destruir la imagen de la Fuerza del Pueblo ante la opinión pública e impedir su adcenso al poder en 2028. La controversia ha generado un debate sobre los mecanismos de decisión y la democracia interna en los partidos políticos dominicanos.

» Pedro Jiménez està disgustado porque él estaba buscando ascender a la DP de la FP y al no conseguirlo trata de chatajear a esa organización creando un faldo de mentiras que reflejan su desesperación al no conseguir lo que buscaba», destacó.

Acotó que aunque no hubo elección interna la DP està autorizada estatutariamente para escoger una cuota tanto de la DC como de la DP.

