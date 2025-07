Comprender el TDAH: un desafío global que no desaparece con la infancia

Compartela

El TDAH afecta al 7.2% de los niños en el mundo. El 70% de ellos, seguirá padeciéndola en la adolescencia, y el 40% durante su etapa adulta.

● En el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad se hace un llamado a crear conciencia y comprensión sobre el TDAH, y en la importancia de su detección temprana.

República Dominicana.- Distraerse fácilmente con estímulos externos, tener dificultad para seguir instrucciones detalladas, tener movimientos físicos excesivos son patrones de conducta que podrían indicar que un infante puede estar padeciendo un trastorno del neurodesarrollo .

Ese trastorno, conocido como TDAH o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, es una condición que afecta la capacidad de concentrarse, prestar atención, estar tranquilos, seguir indicaciones, controlar movimientos impulsivos en sus actividades diarias.

“Algunos síntomas pueden confundirse con conductas típicas de la niñez, por lo que hay que prestar atención al conjunto de comportamientos que caracterizan al TDAH -como aumento de la actividad motora en contextos inapropiados, balanceo excesivo, juego constante con los dedos-, y que alteran el funcionamiento social de la persona”, explicó la doctora Anna Patricia Alessandría, Gerente Médico de Psiquiatría Adium Centroamérica & Caribe.

Como cada año, este 13 de julio se conmemora el Día Mundial del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad con el propósito de crear conciencia y comprensión sobre el TDAH, y hacer énfasis en que su detección temprana permite llevar una vida sin restricciones.

Entendiendo el trastorno

La Federación Mundial de TDAH reconoce que este trastorno no es nuevo, ya que sus signos y síntomas fueron referenciados por científicos hace más de dos siglos. Además, enfatiza que entre sus características principales se encuentran: la alteración del neurodesarrollo en forma de síntomas de hiperactividad-impulsividad y/o falta de atención durante al menos 6 meses, el deterioro en la funcionalidad de la persona, el presentar los síntomas en diferentes entornos, y que algunos de estos comienzan en la niñez .

“No se trata de portarse mal sino de una condición que impacta en sus actividades diarias; por lo que requiere comprensión y acompañamiento en el entorno familiar y en el escolar. El diagnóstico temprano es clave para evitar comorbilidades como la ansiedad, depresión, baja autoestima o aislamiento; y lograr un abordaje multidisciplinario que incluya médicos, psicólogos, familiares y docentes”, expresó la especialista.

Evitar estigmatizar a un niño como problemático o malcriado es el primer paso para avanzar en el diagnóstico y tratamiento del TDAH. Un padecimiento que afecta al 7.2% de los niños en el mundo, el 70% de ellos seguirá presentando síntomas en la adolescencia y el 40% en la vida adulta .

Según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría los niños que cumplen con los criterios de diagnóstico de TDAH presentan síntomas como hiperactividad, impulsividad, organización o falta de atención notablemente mayores a los que presenta un infante de su edad o nivel de desarrollo .

Por otro lado, detalla que existen tres tipos principales de TDAH llamados: presentación predominante desatenta, presentación predominante hiperactiva/impulsiva y presentación combinada.

“Si el niño no presta mucha atención a los detalles o comete errores por descuido en las tareas escolares, tiene problemas para permanecer concentrado en tareas o actividades, no parece escuchar cuando se le habla, tiene problemas para organizar tareas, se distrae fácilmente y evita las tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido; presenta síntomas de TDAH del tipo desatento. Pero si se mueve nerviosamente o se retuerce en el asiento, no permanece sentado, habla demasiado, es incapaz de jugar o realizar actividades de ocio tranquilamente, tiene dificultad para esperar su turno y corre o trepa por lugares inapropiados; el niño presenta síntomas del TDAH del tipo hiperactivo/impulsivo”, explicó la especialista, añadiendo que para reforzar el diagnóstico se deben presentar al menos 6 de estos síntomas de manera frecuente de uno de estos tipos de trastorno o una combinación de ambos .

Diagnóstico temprano

De acuerdo con especialistas el mayor desafío del TDAH es diagnosticarlo a tiempo. Un diagnóstico temprano es clave para prevenir comorbilidades como ansiedad, depresión o baja autoestima, y diseñar un abordaje integral para el niño y su entorno .

En América Latina se estima que hay más de 36 millones de personas con TDAH, y que menos de una cuarta parte de esta población está recibiendo un manejo adecuado .

“El diagnóstico y la intervención temprana en niños con TDAH -con un tratamiento adecuado y oportuno- ayudan a mejorar el rendimiento académico del infante, sus relaciones sociales y su bienestar en general. Esto no solo cambia la vida de este niño, sino la de él en su etapa adulta”, aseguró.

Tener un mayor conocimiento y sensibilización sobre el TDAH permitirá identificar más casos a tiempo y tratarlo de manera integral y oportuna, brindando bienestar a los que lo padecen.

