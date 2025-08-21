Comisión Nacional de Emergencias respalda iniciativa de “Semáforos Pluviales” de la Alcaldía del Distrito Nacional

Compartela

Santo Domingo.- La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) se reunió este miércoles de forma ordinaria, donde anunció su respaldo al Proyecto Piloto “Semáforos Pluviales”, una iniciativa que ejecuta la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y que busca fortalecer la seguridad vial y la prevención de incidentes durante eventos de lluvias intensas.

El proyecto fue presentado por el director de Movilidad y Tránsito del ADN, Darío Domínguez, y tiene como finalidad alertar a conductores y peatones sobre la acumulación de agua en puntos críticos de la ciudad, reduciendo así el riesgo de accidentes y pérdidas materiales.

Al encabezar el encuentro, el presidente de la CNE y director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, valoró la importancia de este tipo de esfuerzos preventivos, destacando que la gestión del riesgo debe ir de la mano con la innovación tecnológica y la buena orientación al ciudadano.

“Desde la Comisión Nacional de Emergencias, valoramos como positivo este proyecto piloto y nos sumamos para aportar técnicamente a esta iniciativa, respaldada por la alcaldesa Carolina Mejía, ya que cada acción que permita salvar vidas y disminuir los riesgos ante fenómenos hidrometeorológicos antes y después de esta Temporada Ciclónica, es una decisión importante”, dijo Salas.

Invitó además a los encargados de determinar los puntos vulnerables, para la colocación de estos semáforos, a presentar su plan frente a los miembros del Comité Técnico Nacional de la CNE, para que puedan tener una visión más completa e integral de la iniciativa.

La CNE se reúne el tercer miércoles de cada mes, con la finalidad de pasar balance a las acciones y proyectos tendentes a gestionar correctamente el riesgo en República Dominicana. La finalidad principal es preservar vidas ante cualquier incidencia y/o emergencia.

