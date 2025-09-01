Comisión Bicameral que estudia Ley de Seguridad Social fija fecha vistas públicas en La Vega y Barahona

Compartela

La comisión recibirá la próxima semana al Defensor del Pueblo y a representantes de ADIMARS.

SANTO DOMINGO. – La Comisión Bicameral que estudia las modificaciones a la Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social reinició este lunes los trabajos con el conocimiento de los temas que quedaron sobre la mesa al término de la legislatura pasada cuando cesaron sus trabajos.

En tal sentido, los congresistas fijaron para el día 19 de este mes de septiembre en la provincia La Vega; y el tres de octubre en Barahona, la celebración de vistas públicas sobre dichas modificaciones.

El presidente de la comisión, el diputado Rafael Castillo, manifestó que estos encuentros se realizarán en cada región, “y ahora se reiniciarán en provincias que no han tenido vistas públicas”.

Castillo confió en que las modificaciones a la Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social será una realidad ya que el sistema “está colapsado”.

Para la próxima semana la comisión tiene previsto recibir al defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y a representantes de la Asociación Dominicana de Igualas Médicas y ARS (ADIMARS), quienes harán una exposición a la comisión presentando sus propuestas.

“Esperamos ver si el gobierno central depositará un proyecto y para tales fines se ha creado una subcomisión para visitar al ministro de Trabajo, Eddy Olivares, para tener informaciones frescas sobre eso”, dijo el diputado Castillo.

Esta subcomisión estará encabezada por el senador Daniel Rivera, vicepresidente de la Comisión Bicameral e integrada, además, por la senadora Lía Diaz y los diputados Adalgisa Abreu, Alcibíades Tavárez y Danilo Diaz.

En el encuentro de este lunes participaron los senadores Moisés Ayala, Lía Diaz, Johnson Encarnación, Dagoberto Rodríguez, Gustavo Lara y Alexis Victoria.



También los diputados Margarita Tejeda, Adalgisa Abreu, Charles Mariotti Paz, Faustina Guerrero, Francisca Jáquez, Juan Bolívar Cuevas, Olfanny Méndez, Patricia Núñez, Pedro Julio Alcántara, y Rogelio Alfonso Genao.

Escrita Por