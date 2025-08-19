COMIPOL gradúa su primera promoción de gestión de tramos; director dice es un compromiso institucional para mejorar del servicio

Compartela

La Comisión Militar y Policial (COMIPOL) del Ministerio de Obras Públicas graduó su primera promoción de curso de gestión de tramos, dotando así a sus miembros de competencias operacionales y tácticas adicionales en procura de mejorar y tecnificar aún más el servicio que ofrece esa institución en carreteras y autopistas.

Durante 30 días unos 23 militares adscritos a esa institución recibieron capacitación en Norma ISO 9001, tránsito, primeros auxilios, cortesía y disciplina militar; comando de incidente y manejo defensivo.

Pero también, sobre manejo de redes sociales, fotografías, control de multitudes, geografía nacional de los tramos carreteros, protocolo y normal, estructura operacional de la COMIPOL, formación de líderes, leyes y reglamentos jurídicos; comunicación estrategia y otras especializadas.

Los certificados fueron entregados por el director de la COMIPOL, coronel Luis Rafael Herrera Almonte, ERD, PhD, quien dijo que la dedicación y el esfuerzo de ese grupo, era un testimonio del compromiso institucional para con la gente.

“Estamos seguros de que las habilidades y conocimientos adquiridos por ustedes serán de gran valor para optimizar nuestros procesos y alcanzar nuevas metas”, expuso en su discurso.

Herrera Almonte sostuvo que la gestión de tramo no es solo un conocimiento técnico, sino una misión de velar por la seguridad, la fluidez y la vida de miles de personas, “muchas de las cuales nunca conocerán sus nombres, pero sí sentirán el impacto de un trabajo bien realizado”.

Un total de 25 instructores de diferentes áreas del saber, impartieron más de 50 horas, a través de la Escuela de Entrenamiento de la Comisión Militar y Policial, dirigida por la coronel Delenia Altagracia Serrata, Ejército de República Dominicana.

