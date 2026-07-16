COMIPOL desplegará amplio operativo de seguridad y asistencia vial para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La Comisión Militar y Policial (COMIPOL) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) desplegará un amplio contingente militar y técnico para brindar soporte a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán en el país del 24 de julio al 8 de agosto del año en curso.
Mediante una estrecha colaboración con el comité organizador del evento deportivo, la entidad busca garantizar servicios de asistencia vial, protección y seguridad en todos los trayectos que utilizarán las delegaciones extranjeras, tras puntualizar que algunas disciplinas se disputarán de forma simultánea en Santo Domingo y en provincias del territorio nacional.
Bajo la dirección del coronel Jorge A. Rivera López, ERD, el personal de la COMIPOL se integrará a partir de mañana a esas labores, ya que este viernes se tiene previsto que inicie el arribo al territorio dominicano de las primeras delegaciones de atletas.
Al ofrecer los detalles al respecto, el coronel Rivera López destacó que este despliegue responde a las directrices estratégicas emanadas por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), y por el ministro de Obras Públicas, ingeniero Eduardo Estrella, con el firme propósito de garantizar un servicio de calidad y oportuno.
Enfatizó que se dispondrá del personal militar y técnico requerido para asegurar una vigilancia y protección efectivas durante todo el certamen.
Sin embargo, el oficial aclaró que este operativo especial se ejecutará de forma paralela, sin afectar ni descuidar las labores rutinarias de patrullaje y asistencia que la institución ofrece diariamente en las autopistas y carreteras de la nación.
Rivera López subrayó que la COMIPOL trabaja bajo un esquema de cooperación monolíticamente unificada con otros organismos estatales para ofrecer excelentes servicios a deportistas, personal técnico y a las instalaciones que albergarán a los extranjeros.
Se proyecta que esta edición de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe reúna a más de 6,000 atletas procedentes de 37 naciones, consolidándose, según estimaciones del comité organizador, como la versión más multitudinaria en la trayectoria de esta justa deportiva y marcando un hito histórico al ser la tercera ocasión en que la República Dominicana asume el rol de país anfitrión.