Collado recorre parque submarino La Caleta e informa entrega en 30 días.

photo-output-3.jpg

Pobladores de las provincias del noroeste, valoran cercanía del Gobierno a través de Propeep

Redaccion septiembre 14, 2025
img_8318.jpg

Ministro David Collado Anuncia Inversión de $1,000 Millones y la Aprobación de un Aeropuerto Privado para Río San Juan

Redaccion septiembre 14, 2025
photo-output-5.jpg

Rondas MIPYMES y Mesas de Negocio llegan a Santo Domingo Norte

Redaccion septiembre 13, 2025

