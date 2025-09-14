Collado recorre parque submarino La Caleta e informa entrega en 30 días.

Compartela

El funcionario estuvo supervisando los trabajos finales de la obra, que tiene una inversión cercana a los 400 millones de pesos.

La Caleta, Boca Chica. –El ministro de Turismo, David Collado, realizó este domingo una visita de supervisión a la reconstrucción del parque submarino de La Caleta y anunció que la obra estará lista para inaugurar en 30 días.

Collado, acompañado con parte de equipo de arquitectos, ingenieros, escultores y funcionarios del MITUR, dijo que la obra está terminada en más de un 90 por ciento.

El ministro Collado destacó la importancia de la obra, tras asegurar que es el parque submarino más visitado del país.

«Este será el último suspiro de disfrute de los turistas que visitan el país, cuando van al aeropuerto de Las Américas», indicó el funcionario.

Lamentó que este parque estuviese abandonado por más de 50 años, por lo que definió la obra como histórica y sin precedente, que podrán disfrutar turistas nacionales y extranjeros.

La intervención abarca un área general de 119,925 metros cuadrados, dentro de los cuales se realizará un paseo de 2.74 kilómetros, conmemorativo a los países de América y el Caribe, que contempla el remozamiento de 45 Monolitos, ubicados en salida del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), juntamente con 20,000 metros cuadrados, aproximadamente, de plazas y senderos internos en el parque.

También incluye paisajismo a todo lo largo del parque, siempre teniendo en cuenta la conservación y preservación de las especies existentes pertenecientes a este Parque Nacional.

Además, contará con la construcción de nuevos senderos peatonales, estacionamientos, plazas, zonas de esparcimiento, miradores, áreas de recreación infantil y módulo de pérgolas para vendedores.

A todo eso se suma asimismo la construcción de un módulo de servicio, que tendrá oficinas, baños y oficinas de Politur.

La ejecución de la obra está a carga del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas-CEIZTUR-, por un monto total de RD$395,404,271.

El Parque Nacional Submarino La Caleta.

Fue establecido en 1986 en un esfuerzo por proteger el patrimonio cultural y biológico subacuático presente en el lugar. Dentro del parque se encuentra el Museo Etnológico y Arqueológico Taíno descubierto en la playa en la década de los 70, poseedor de una importante colección de objetos taínos.

En el fondo marino de La Caleta se encuentra el naufragio de la fragata Nuestra Señora de Begoña.

