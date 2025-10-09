Collado entrega modernizado muelle en Caleta, La Romana.

Compartela

La obra tendrá un gran impacto en las actividades turística de la zona y en su economía.

Caleta, La Romana. – Como parte de la transformación y reorganización del distrito municipal de Caleta con una visión urbanística, el ministro de Turismo, David Collado, inauguró de la reconstrucción del muelle de este litoral costero, con una inversión de RD$34.455.380.

El mismo servirá para el atraque de embarcaciones menores y catamaranes en beneficio de los servicios de excursiones y el turismo marítimo de la zona.

Collado destacó la transformación que ha exhibido toda la zona costera de Caleta con su nuevo malecón y el boulevard, que han llevado diversión y esparcimiento para toda la familia romanense y sus visitantes.

«Obras como esta, que eran un viejo reclamo de la comunidad, tienen un impacto directo extraordinario en la economía y el turismo de la zona», dijo el ministro Collado.

La realización de este proyecto afirmó el funcionario, permitirá el desarrollo de nuevas actividades comerciales ampliando el dinamismo de las actividades turísticas y económica, ofreciendo un nuevo espacio para las embarcaciones que se dedican a brindar servicios de excursiones a isla Catalina, y la recuperación de este espacio público.

El exdiputado Vinicio Castillo Semán, quien habló en nombre de la comunidad, destacó la importancia que tendrá el nuevo muelle para el desarrollo económico de Caleta y destacó la gran la labor realizada por David Collado al frente del ministerio de Turismo.

«Vi esta comunidad (Caleta) muy deprimida, muy abandonada a pesar de su gran belleza y tengo que dar un testimonio de reconocimiento de gratitud de la comunidad al ministro David Collado por esta obra», dijo el jurista y político.

Además del ministro Collao y Castillo, hicieron uso de la palabra la gobernadora de la provincia de La Romana, Ivelisse Méndez; el alcalde del distrito municipal Caleta, Tury Reyes y Jean Luis Rodríguez, director ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana.

La obra, con capacidad para el atraque de 8 catamaranes o de once botes tipo yolas, estuvo a cargo del Comité de Infraestructuras en Zonas Turísticas (CEIZTUR) del MITUR.

La estructura posee una longitud de 30.92 metros y un ancho de 3.00 metros, provista de pasarela con sus barandas y luminarias.

Consta, además, de una sección de muelle para atraques de 26.50 metros de longitud por 2.50 metros de ancho y cuatro secciones de atraque perpendiculares de 5.00 metros de longitud por 2.00 metros de ancho. Toda la estructura está revestida de madera en pino tratado americano.

Durante el evento la Junta Distrital de Caleta, La Romana, entregó una placa de reconocimiento al ministro de Turismo, David Collado por su entrega y compromiso por el desarrollo turístico de República Dominicana y en especial por esta comunidad, contribuyente con el impulso del crecimiento económico, cultural y social de sus habitantes.

Construcción de pasarela tipo sendero.

Asimismo, se construyó una pasarela de 32 metros de longitud por 2 metros de ancho con pasamanos en ambos costados e iluminación a todo lo largo de la estructura, construida en pino tratado americano.

En el remozamiento de la zona de playa, durante el proceso de dragado, fue intervenida un área de 60 metros de longitud por 30 metros de ancho a una profundidad de 1.20 metros más de lo existente, obteniendo una extracción de sedimento de 355 metros cúbicos de arena utilizable.

A la actividad asistieron las principales autoridades municipales y provinciales, así como, comunitarios, asociaciones de pescadores y comerciantes de la zona e invitados.

