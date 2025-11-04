CODOPYME anuncia la Expo Feria 2025; Luis Abinader será invitado de honor

Compartela

El evento se realizará del 26 al 28 de noviembre en el Hotel Dominican Fiesta y reunirá a más de 200 expositores, autoridades y líderes del sector MIPYMES.

Santo Domingo. -La Confederación Dominicana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) anunció la celebración de la Expo Feria CODOPYME 2025, que tendrá lugar del 26 al 28 de noviembre en el Hotel Dominican Fiesta, bajo el lema “Innovación, formalización y empleo para un país más competitivo”, en el cual el presidente Luis Abinader será el invitado de honor.

El evento, que se ha convertido en la principal plataforma de articulación, formación y negocios del sector MIPYME, reunirá a más de 200 expositores, instituciones públicas y privadas, organismos internacionales, entidades financieras, académicos y emprendedores de todo el país.



El presidente de CODOPYME, Fernando Pinales, destacó la importancia de la feria como un espacio que impulsa la innovación, la competitividad y el empleo digno, en alianza con el Estado, el sector privado y la cooperación internacional.

“La Expo Feria CODOPYME es un escenario donde las micro, pequeñas y medianas empresas pueden exhibir su potencial, fortalecer capacidades y establecer vínculos que contribuyan al desarrollo nacional”, afirmó Pinales.



El director general del INFOTEP, profesor Rafael Santos Badía, reafirmó el compromiso de la institución con el fortalecimiento del sector MIPYME y el acompañamiento a CODOPYME en sus metas de desarrollo.

Destacó que el INFOTEP se complace en participar en la Expo Feria CODOPYME 2025, un evento que reunirá a líderes empresariales, autoridades y representantes de la cooperación internacional en una completa agenda de conferencias, paneles y ruedas de negocios.

“No es fortuito que esta rueda de prensa se realice en nuestras instalaciones, porque las MIPYMES reconocen el impacto de la formación técnica en el fortalecimiento y crecimiento de las empresas que integran este importante sector”, expresó.

Acto inaugural

La inauguración se realizará el miércoles 26 de noviembre a las 7:00 p.m., con la presencia de autoridades gubernamentales, diplomáticas y empresariales. Se espera la asistencia del presidente de la República, Luis Abinader, como invitado de honor.

Sobre la Expo Feria CODOPYME 2025

Durante tres días, la Expo Feria desarrollará una amplia programación que incluirá conferencias, paneles, ruedas de negocios y encuentros empresariales con la participación de ministros, líderes del sector privado y representantes de la cooperación internacional.

Entre los temas a tratar figuran la innovación y digitalización, el acceso al financiamiento y la exportación, la formación técnica y la empleabilidad, así como el liderazgo femenino, la sostenibilidad y la asociatividad empresarial.

El evento también contará con espacios de capacitación y networking, diseñados para impulsar el crecimiento formal y sostenible de las micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas.

Objetivos y participación

La Expo Feria CODOPYME 2025 busca fortalecer el ecosistema empresarial del país, promoviendo encadenamientos productivos, inclusión económica y sostenibilidad, al tiempo que visibiliza el papel estratégico de las MIPYMES como generadoras de empleo y crecimiento.

El evento ofrecerá áreas de exhibición, charlas, ferias de empleo, foros temáticos y entregará reconocimientos a empresas y aliados que han contribuido significativamente al desarrollo del sector.

Sobre CODOPYME

La Confederación Dominicana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) agrupa a más de 60 asociaciones y federaciones a nivel nacional, representando al 98% del tejido empresarial dominicano. Su misión es impulsar la innovación, la formalización y la capacitación como ejes fundamentales para el fortalecimiento del sector MIPYME y su contribución al desarrollo económico del país.

