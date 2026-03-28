CNTU  valora como positivo despliegue del Ministro de Defensa durante Semana Santa

Santo Domingo, RD. – El presidente de la Central Nacional del Transportistas Unificados (CNTU) Williams Pérez Figuereo transporte califico como altamente positivo el trabajo que realiza el Ministerio de Defensa, destacando el amplio despliegue de miles de soldados en todo el territorio nacional, quienes mantienen una vigilancia constante “palmo a palmo” en el país.
Indicaron que estas acciones brindan mayor tranquilidad y seguridad a los transportistas, permitiéndoles desplazarse con confianza y ofrecer un servicio más seguro a la ciudadanía durante el asueto de Semana Santa.
En ese sentido, el dirigente del sector, Williams Pérez Figuereo, expresó su agradecimiento al ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, por el esfuerzo y compromiso demostrado en la protección de la población.
Asimismo, hizo un llamado a todos los conductores a respetar las disposiciones de las autoridades, señalando que el cumplimiento de las normas es fundamental para garantizar una Semana Santa sin pérdidas humanas a causa de accidentes de tránsito.
Finalmente, exhortó a la población a disfrutar del asueto con prudencia y responsabilidad, deseando un feliz descanso y un retorno seguro, bajo la vigilancia y protección del Ministerio de Defensa.