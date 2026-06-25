César Fernández: “La competencia de la Fuerza del Pueblo no es con la oposición, es contra el Gobierno”

El dirigente político afirmó que la Fuerza del Pueblo está concentrada en organizarse, crecer y enfrentar al oficialismo con una oposición firme, profesional y decente.
Santo Domingo, R.D. — El dirigente político César Fernández afirmó que la Fuerza del Pueblo no debe distraerse en conflictos con otros partidos de oposición, porque su verdadero desafío político es enfrentar al Gobierno, fiscalizar sus desaciertos y construir una alternativa seria de poder frente al oficialismo.
Durante su participación en una entrevista televisiva, Fernández sostuvo que la organización opositora está enfocada en su plan de acción nacional, orientado a fortalecer su estructura, ampliar su base social y preparar al partido de cara a los próximos procesos electorales.
El dirigente explicó que la Fuerza del Pueblo trabaja sobre una ruta política definida, con comisiones, equipos técnicos y ejes estratégicos que buscan consolidar el crecimiento de la organización en todo el territorio nacional. Afirmó que el partido no puede perder tiempo en disputas secundarias, porque el país demanda una oposición con dirección, carácter y propuestas.
Fernández indicó que la competencia principal de la Fuerza del Pueblo no es con otras fuerzas opositoras, sino con el Gobierno. En ese sentido, planteó que la oposición debe tener la madurez suficiente para diferenciar sus espacios partidarios sin convertir esas diferencias en una confrontación que termine favoreciendo al oficialismo.
A su juicio, el momento político exige que la Fuerza del Pueblo mantenga una línea opositora firme, responsable y conectada con las preocupaciones reales de la ciudadanía. Señaló que el país enfrenta problemas que requieren respuestas serias, planificación y voluntad política, por lo que la organización debe presentarse como una opción preparada para gobernar.
Fernández defendió una oposición “profesional y decente”, capaz de señalar los errores del Gobierno sin caer en la improvisación, el insulto o la politiquería vacía. Precisó que fiscalizar no significa destruir, sino ejercer con responsabilidad el papel que corresponde a una fuerza política que aspira a representar una alternativa nacional.
El dirigente político también resaltó que la Fuerza del Pueblo viene trabajando en áreas fundamentales como organización, comunicación, finanzas, relación con la sociedad y estrategia política hacia el futuro. Estos ejes, afirmó, forman parte de una visión integral para convertir el crecimiento del partido en fuerza electoral y en capacidad real de gobierno.
Fernández sostuvo que el oficialismo debe ser evaluado por sus resultados y por su capacidad de responder a las necesidades de la población. En esa línea, cuestionó que muchos de los problemas nacionales sigan sin soluciones efectivas, mientras la ciudadanía enfrenta dificultades en temas como costo de vida, servicios, seguridad, movilidad, prevención y calidad de gestión pública.
“La competencia de la Fuerza del Pueblo no es con la oposición, es contra el Gobierno”, resume el mensaje político central de Fernández, quien insistió en que el partido debe concentrarse en lo esencial: organizarse, conectar con la gente y demostrar que existe una opción distinta frente al actual modelo de gobierno.
El dirigente afirmó que el país necesita una oposición que no solo critique, sino que también proponga; que no solo denuncie, sino que acompañe a la ciudadanía; y que no solo aspire al poder, sino que demuestre capacidad para ejercerlo con visión, responsabilidad y resultados.
Con sus declaraciones, César Fernández proyectó a la Fuerza del Pueblo como una organización que busca actuar con estrategia, disciplina y sentido de propósito. Su planteamiento apunta a consolidar una oposición fuerte, moderna y preparada para disputar el poder desde las ideas, la organización y la conexión con los problemas reales del pueblo dominicano.
La intervención de Fernández envía un mensaje claro a la militancia y al país: la Fuerza del Pueblo no debe distraerse en conflictos laterales, sino concentrarse en enfrentar al Gobierno, crecer políticamente y construir una alternativa capaz de responder a las demandas nacionales.