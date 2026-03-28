CESAC y DGA avanzan preparativos nacionales para auditoría USAP-CMA de la OACI

El director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo, FARD, sostuvo una reunión de trabajo con el director general de la Dirección General de Aduanas (DGA), Nelson Arroyo Perdomo, como parte de las acciones que desarrolla el Estado dominicano para la preparación de la próxima Auditoría Universal de Seguridad de la Aviación – Enfoque de Monitoreo Continuo (USAP-CMA), que realizará la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en materia de Facilitación.
Estas acciones se desarrollan en cumplimiento del Decreto núm. 307-26, mediante el cual el presidente de la República, Luis Abinader Corona, instruyó a las entidades competentes a brindar el apoyo necesario al CESAC, en su condición de autoridad coordinadora nacional de la auditoría USAP-CMA, a fin de que el país evidencie el cumplimiento de los estándares establecidos por la OACI y alcance resultados favorables durante el proceso de evaluación.
Durante la reunión fueron abordados temas relacionados con la seguridad, así como aspectos vinculados al Programa Nacional de Facilitación y al Comité Nacional de Facilitación.
La iniciativa forma parte de una serie de encuentros que encabezará el director general del CESAC con las instituciones involucradas en el alcance de la auditoría, con el propósito de dar seguimiento a los avances y garantizar una respuesta integrada del Estado dominicano ante este importante compromiso internacional.
En el encuentro participaron además el señor Anulfo Pascual, subdirector operativo de la DGA; la señora Raquel Soriano, subdirectora general; el señor Juan E. Feliz Moreta, gerente jurídico; y el coronel José Antonio Heredia Martínez, ERD, junto a representantes técnicos de ambas instituciones.