CESAC y Corporación Turística de Cabo Rojo coordinan acciones para integración de medidas de seguridad en nueva terminal aeroportuaria

El director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, CESAC, el general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo FARD, recibió la visita de una comisión de la Corporación Turística de Cabo Rojo, integrada por Adolfo Ramírez, encargado del Aeropuerto Cabo Rojo, acompañado por los arquitectos Antonio Imbert y Giovanny Lagares.
El encuentro tuvo como objetivo analizar los planos de construcción del Aeropuerto Cabo Rojo, con la finalidad de socializar y evaluar los aspectos de seguridad que deberán ser implementados en el diseño y desarrollo de la nueva terminal aeroportuaria, conforme a las normativas nacionales e internacionales que regulan la aviación civil.
Durante la reunión, considerada la primera mesa de trabajo desarrollada para estos fines, el director general del CESAC dejó conformado un equipo técnico interinstitucional que sostendrá encuentros continuos con representantes de la referida corporación, a fin de revisar y afinar todos los detalles relacionados con la seguridad de la aviación civil en el proyecto aeroportuario.
Asimismo, ambas partes coordinaron la realización de una visita técnica al área donde se construye el Aeropuerto Cabo Rojo, con el propósito de efectuar un levantamiento en el terreno y emitir recomendaciones especializadas, basadas en los estándares y disposiciones establecidos por los organismos nacionales e internacionales de la aviación civil.