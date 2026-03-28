CESAC reafirma apoyo interinstitucional para preparación de la República Dominicana ante Auditoría USAP-CMA de la OACI

El Director General del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo, FARD, reafirmó el compromiso institucional de brindar apoyo y acompañamiento técnico a las entidades nacionales incluidas dentro del alcance de la próxima Auditoría Universal de Seguridad de la Aviación (USAP-CMA), que realizará la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en materia de Facilitación.
Dentro de las instituciones vinculadas a este importante proceso figura la Junta de Aviación Civil (JAC), entidad que desempeña funciones esenciales para demostrar el cumplimiento del Estado dominicano con las normas y métodos recomendados establecidos en el Anexo 9 sobre Facilitación de la OACI.
La celebración de la segunda reunión ordinaria correspondiente al año 2026 del Comité Nacional de Facilitación (CNF), fue un encuentro orientado a fortalecer la coordinación interinstitucional y los protocolos de seguridad aérea en la República Dominicana.
Durante la reunión, la Junta de Aviación Civil (JAC) y el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) presentaron los resultados de la preauditoría realizada el pasado mes de abril a las instituciones relacionadas con el Anexo 9 sobre Facilitación, con el objetivo de verificar el nivel de cumplimiento de los procesos y responsabilidades correspondientes a cada entidad participante.
La Auditoría USAP-CMA forma parte de los compromisos asumidos por la República Dominicana para garantizar el cumplimiento de las normas y métodos recomendados por la OACI, conforme a los estándares internacionales establecidos por dicho organismo.
En ese sentido, el Director General del CESAC informó que encabezará reuniones de seguimiento con los incumbentes de las instituciones involucradas, a fin de coordinar acciones, revisar avances, fortalecer las evidencias de cumplimiento y asegurar una respuesta integrada del Estado dominicano frente al proceso de auditoría internacional.
El CESAC reiteró su disposición de continuar promoviendo la cooperación interinstitucional y el fortalecimiento de las capacidades nacionales en materia de seguridad y facilitación de la aviación civil, en consonancia con los lineamientos establecidos por la OACI.