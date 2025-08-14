CESAC presenta oficialmente el Compendio de Leyes y Normas sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil

Compartela

El Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) realizó la presentación oficial del Compendio de Leyes y Normas sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, un hito institucional que consolida, organiza y sistematiza el marco jurídico y regulatorio aplicable a la seguridad aeroportuaria, en estricta consonancia con la legislación nacional y con los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El acto fue presidido por el Mayor General Técnico de Aviación Carlos R. Febrillet Rodríguez, FARD, Viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales, en representación del Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, Ministro de Defensa. La mesa de honor estuvo conformada por el General de Brigada Piloto Enmanuel Souffront Tamayo, FARD, Director General del CESAC; el Coronel Dionicio de la Rosa Hernández, FARD, DEM, Subdirector General del CESAC; la magistrada Olga Diná, Directora Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (DINNAF); y el Capitán de Fragata Abogado Valentín de Jesús Almonte, ARD (MA), Director Jurídico del CESAC.

La ceremonia, celebrada en la sede principal de la institución, incluyó la entrega formal de ejemplares del compendio a autoridades e invitados especiales. También contó con la presencia de la licenciada Jenny Guillermo de Souffront, esposa del Director General del CESAC.

En su intervención, el General Souffront Tamayo destacó que esta publicación constituye una herramienta de referencia integral para oficiales, inspectores y colaboradores, diseñada para garantizar la uniformidad de criterios, la eficacia de las medidas de control y supervisión, y el respaldo técnico-jurídico en la toma de decisiones. Asimismo, resaltó el trabajo técnico y jurídico, minucioso y coordinado, desarrollado por los equipos responsables de su elaboración, subrayando que este esfuerzo colectivo proyecta al CESAC hacia nuevos niveles de excelencia institucional.

“Les invito a asumir este logro no como un punto de llegada, sino como un punto de partida para fortalecer de manera continua nuestra cultura de seguridad, salvaguardando la integridad de las operaciones aeroportuarias y reforzando la confianza en nuestro sistema aeronáutico”, expresó el Director General del CESAC.

Con esta iniciativa, el CESAC reafirma su compromiso con la actualización permanente del marco normativo, la profesionalización de su personal y el fortalecimiento sostenido de la seguridad en la aviación civil de la República Dominicana.

