CESAC, JAC, IDAC y DA consolidan coordinación estratégica ante próxima auditoría internacional de la OACI en Facilitación

En el marco del compromiso institucional de brindar apoyo y acompañamiento técnico a las entidades nacionales comprendidas dentro del alcance de la próxima Auditoría Universal de Seguridad de la Aviación (USAP-CMA), que realizará la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en materia de Facilitación, el Director General del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo, FARD, reafirmó el respaldo interinstitucional para la adecuada preparación del Estado dominicano frente a este importante proceso de evaluación internacional.
En esta ocasión, se sostuvo una reunión de trabajo en la sede de la Junta de Aviación Civil (JAC), donde estuvo presente su presidente, Héctor Porcella, con la participación del director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), ingeniero Igor Rodríguez Durán, y Victor Pichardo, director del Departamento Aeroportuario (DA); instituciones que desempeñan funciones esenciales para evidenciar el cumplimiento del país con las Normas y Métodos Recomendados del Anexo 9 sobre Facilitación, uno de los componentes clave que serán evaluados durante la auditoría.
Durante el encuentro, se revisaron los aspectos técnicos, normativos y procedimientos que deben supervisarse como parte de la preparación nacional, destacando la importancia de la coordinación interinstitucional, la consolidación de evidencias de cumplimiento y la armonización de los procesos vinculados a la facilitación del transporte aéreo en la República Dominicana.
El CESAC se mantendrá encabezando una serie de reuniones de seguimiento con las demás instituciones relacionadas, con el propósito de coordinar acciones, revisar avances, fortalecer la documentación probatoria y asegurar una respuesta integrada del Estado frente al proceso de auditoría internacional.
Estas acciones se desarrollan en cumplimiento del decreto presidencial que declara de alto interés nacional la recepción de la auditoría USAP-CMA de la OACI y que instruye a todas las instituciones del Estado a brindar la mayor colaboración al CESAC en las responsabilidades vinculadas a este proceso, reconociendo la trascendencia que tiene para la imagen, credibilidad y posicionamiento del país ante la comunidad aeronáutica internacional.