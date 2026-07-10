CESAC inaugura taller regional OACI sobre gestión de riesgos internos en seguridad de la aviación

El Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) dejó inaugurado el Taller sobre Riesgos Internos en la Seguridad de la Aviación, una jornada de capacitación impartida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), dirigida al desarrollo de las capacidades del personal responsable de la protección de la aviación civil frente a amenazas internas.
La apertura fue encabezada por el director general del CESAC, general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo, FARD, quien destacó que la evolución del entorno de amenazas demanda personal cada vez más preparado para identificar, evaluar y gestionar los riesgos internos en la seguridad de la aviación. Asimismo, expresó que este taller representa una valiosa oportunidad para ampliar conocimientos, intercambiar experiencias y aplicar las disposiciones establecidas en el Anexo 17 de la OACI, contribuyendo a la protección de las operaciones aeroportuarias y al desarrollo de la seguridad de la aviación civil en la región.
El taller reúne a participantes de Costa Rica, Honduras, COCESNA y el CESAC, propiciando el intercambio de conocimientos y experiencias en materia de seguridad de la aviación civil.
Durante la capacitación, los participantes abordarán los principios generales de la gestión de riesgos; la evaluación de riesgos aplicada a las amenazas internas en la seguridad de la aviación; las disposiciones contenidas en el Anexo 17 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional; y la aplicación de metodologías para identificar y mitigar vulnerabilidades internas en las operaciones de seguridad de la aviación.
La mesa de honor estuvo integrada por el subdirector general del CESAC, coronel Dionisio de la Rosa Hernández, FARD; el director de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil (ESAC), coronel piloto Manuel de Jesús Gómez Portorreal, FARD (DEM); además de los instructores de la OACI, Juan Alberto Castillo y Ana Yenisei García, responsables de impartir la capacitación.
Con esta capacitación, el CESAC continúa promoviendo la preparación permanente de su personal y el intercambio de conocimientos con organismos internacionales, en consonancia con los estándares y métodos recomendados por la OACI.