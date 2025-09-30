Compartela

El general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo, FARD, director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), sostuvo una serie de reuniones bilaterales de alto nivel en el marco de la 42.ª Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), celebrada en Montreal, Canadá.

Durante los encuentros el director general estuvo acompañado por el coronel Dionisio de la Rosa FARD (DEM), subdirector del CESAC y presidente del Grupo Regional de Seguridad de la Aviación y Facilitación (AVSEC/FAL), quien resaltó la relevancia de los mecanismos regionales de coordinación para la implementación de medidas de seguridad efectivas y sostenibles.

Estas reuniones estratégicas permitieron fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad de la aviación civil, así como la articulación de nuevas iniciativas regionales y globales en línea con los estándares y recomendaciones de la OACI.

Entre los encuentros más relevantes se destacan:

• Sonia Hifdi, Secretaria del Grupo de Expertos de Seguridad de la Aviación Civil de la OACI, con quien se abordaron propuestas para robustecer los marcos de cooperación técnica, el fortalecimiento de los sistemas de supervisión y la capacitación de personal especializado en seguridad aeroportuaria. • Cristopher Barks, Director de la Oficina Regional de la OACI para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACC), con quien se analizaron proyectos regionales orientados a mejorar la seguridad operacional, la gestión del riesgo y la facilitación en el transporte aéreo, destacando la importancia de la integración de los Estados del Caribe en estas iniciativas. • Anthony Q. Monreal, Security Operations Assistant Administrator, International Operations, con quien se discutieron mecanismos de cooperación bilateral, intercambio de mejores prácticas y estrategias conjuntas dirigidas al fortalecimiento de la seguridad aeroportuaria en un contexto global cada vez más retador. • Reunión bilateral con la delegación de los Estados Unidos, y representantes de la TSA donde se abordaron temas estratégicos sobre seguridad aeroportuaria y cooperación técnica.

Estos encuentros reafirman la posición estratégica del CESAC como organismo especializado del Estado dominicano, y consolidan el compromiso del país de continuar trabajando de manera articulada con la comunidad internacional para garantizar un sistema de aviación civil seguro, eficiente y alineado con los más altos estándares internacionales.

La celebración de estas reuniones tuvo lugar en el marco de la 42.ª Asamblea de la OACI, un escenario donde la República Dominicana continúa proyectando su liderazgo y compromiso con el fortalecimiento de la seguridad y la sostenibilidad de la aviación civil a nivel global.

