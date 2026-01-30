CESAC fortalece la seguridad aeroportuaria con cambio estratégico de mando en el MDSD

El Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) realizó un cambio rutinario de mando en el Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez (MDSD), en el marco de su política de rotación estratégica del talento humano y fortalecimiento continuo de los protocolos de seguridad operacional.
Como parte de esta transición institucional, fue designado como nuevo director de Seguridad el teniente coronel Eliazar Arismendys Estévez Ramírez, ERD (DEM), quien asume la responsabilidad de dirigir, supervisar y optimizar las operaciones de seguridad aeroportuaria, alineado con los estándares nacionales e internacionales de la aviación civil.
En representación del director general de la institución, el general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo, FARD; el traspaso de mando fue formalizado por el coronel Dionisio De La Rosa Hernández, FARD (DEM), subdirector general del CESAC, junto al coronel Modesto Segura Volquez, ERD (DEM), supervisor general de la institución.
Durante el acto, se destacó la gestión del equipo saliente, valorando su desempeño en el mantenimiento de elevados niveles de eficiencia operativa, control de riesgos y cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos, contribuyendo de manera significativa a la integridad del sistema aeroportuario nacional.
La designación del nuevo incumbente responde a la necesidad de consolidar la capacidad operativa del CESAC en una de las principales terminales aéreas del país, fortaleciendo los mecanismos de supervisión, prevención y respuesta ante amenazas, así como la coordinación interinstitucional con los distintos actores del ecosistema aeroportuario.
El acto contó con la presencia de representantes de VINCI Airports y AERODOM, reafirmando el compromiso conjunto entre el Estado dominicano y los operadores aeroportuarios en la implementación de buenas prácticas, la mejora continua y el cumplimiento de los estándares establecidos por organismos internacionales en materia de seguridad de la aviación.