CESAC coordina junto al Mirex recepción protocolar de embajadora Leah Francis Campos en MDSD

En el marco de sus atribuciones institucionales y con el propósito de garantizar la seguridad y el protocolo de las operaciones diplomáticas que se desarrollan en los aeropuertos del país, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) coordinaron este jueves la recepción oficial de la señora Leah Francis Campos, quien arribó a la República Dominicana para asumir sus nuevas funciones diplomáticas.

La llegada se produjo a las 3:00 de la tarde, en un vuelo procedente de Nueva York, por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA). A su arribo, la distinguida funcionaria fue conducida al Salón de Embajadores, donde fue recibida por el general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo, FARD, director general del CESAC, y la Encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, señora Patricia Aguilera.

El acto de recepción se desarrolló bajo un estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad aeroportuaria y diplomática, conforme a los estándares establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y las disposiciones nacionales que rigen la materia, asegurando una coordinación eficiente entre las autoridades dominicanas y la representación diplomática de los Estados Unidos.

Durante el encuentro, el General Souffront Tamayo expresó un mensaje de bienvenida y reafirmó el compromiso del CESAC con el fortalecimiento de la cooperación internacional y la seguridad aeroportuaria “Extendemos una cordial bienvenida a la señora Leah Francis Campos y reiteramos el compromiso del CESAC de continuar trabajando con dedicación, profesionalismo y transparencia para garantizar la seguridad, el orden y el respeto en cada proceso que involucre misiones diplomáticas y operaciones internacionales. La seguridad aeroportuaria es un pilar esencial de la confianza y la cooperación entre nuestras naciones.”

Con esta acción, el CESAC continúa afianzando su rol como autoridad especializada en la protección de la aviación civil, promoviendo la excelencia institucional, la colaboración interagencial y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en materia de seguridad y gestión aeroportuaria.

