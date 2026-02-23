CESAC consolida liderazgo en cooperación internacional tras reconocimiento oficial de la Embajada de los Estados Unidos

Compartela

El Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) reafirma su posicionamiento como referente regional en materia de seguridad aeroportuaria y cooperación estratégica, tras el reconocimiento otorgado por la Embajada de los Estados Unidos a uno de sus miembros destacados.

Mediante una Carta de Encomio, fueron reconocidos miembros destacados que prestan servicios en el aeropuerto internacional de las Americas Dr. José Francisco Peña Gómez (MDSD), por su sobresaliente desempeño durante el desarrollo y ejecución de planes de contingencia orientados al fortalecimiento de las operaciones antinarcóticas en la región del Caribe, en apoyo directo al United States Southern Command (USSOUTHCOM) y a la Fuerza Aérea Sur (AFSOUTH).

La distinción se produjo en el contexto de la misión oficial de evaluación de los aeropuertos internacionales de Santo Domingo y Punta Cana, realizada del 12 al 23 de octubre de 2025, iniciativa de alto nivel enfocada en optimizar capacidades operativas, fortalecer protocolos de respuesta y robustecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa.

En el documento se resalta la capacidad del oficial para integrarse de manera impecable al ritmo operativo de la misión, demostrando pensamiento crítico, sólida conciencia situacional y un compromiso inquebrantable con el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Asimismo, se valoró su disposición permanente para brindar apoyo confiable y proactivo, elevando significativamente la efectividad de la visita técnica y la coordinación interinstitucional.

De manera particular, se reconocieron sus contribuciones como Encargado del Departamento de Ayudantía de la Supervisaría General del CESAC, funciones que desempeñó con alto sentido de responsabilidad, facilitando un compromiso fluido y exitoso entre las autoridades dominicanas y estadounidenses.

La Carta de Encomio fue firmada por el Teniente Coronel Lowell D. Krusinger, Senior Defense Official / Defense Attaché, y por la embajadora Leah F. Campos, lo que evidencia el elevado nivel de confianza y reconocimiento hacia el talento humano que integra las instituciones de seguridad del Estado dominicano.

Al referirse a esta distinción, el Director General del CESAC, general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo FARD, expresó: “Este reconocimiento no solo enaltece la trayectoria profesional de nuestros oficiales, sino que también valida la preparación, disciplina y compromiso de cada hombre y mujer que conforma el CESAC. Nuestra institución continuará fortaleciendo la cooperación internacional y elevando sus estándares operativos para garantizar la seguridad aeroportuaria y la protección de la aviación civil, en consonancia con las mejores prácticas y los lineamientos estratégicos del Estado dominicano”.

Este reconocimiento internacional constituye un motivo de orgullo institucional y reafirma el firme compromiso del CESAC con la excelencia operacional, la interoperabilidad regional y la defensa de la soberanía nacional a través de una gestión técnica, profesional y alineada a los más altos estándares internacionales.

