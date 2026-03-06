CESAC consolida alianza estratégica con Tripulantes VIP para fortalecer cultura de seguridad en la aviación civil dominicana

Compartela

Santo Domingo, República Dominicana. – El Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) suscribió un acuerdo de cooperación interinstitucional con el Centro Aeronáutico Tripulantes VIP, como parte de su estrategia de fortalecimiento continuo de la seguridad aeroportuaria y de la aviación civil en el país.

El convenio fue encabezado por el director general del CESAC, general de brigada piloto Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, quien destacó que esta alianza representa un avance significativo en la consolidación de una cultura de seguridad basada en la prevención, la capacitación permanente y el cumplimiento riguroso de las normativas nacionales e internacionales que regulan el sector.

Durante su intervención, el titular del CESAC expresó: “La seguridad de la aviación civil es una responsabilidad compartida que exige preparación técnica, conciencia profesional y compromiso institucional. Este acuerdo reafirma nuestra visión de integrar la formación académica con los estándares operativos que garantizan la protección del sistema aeroportuario nacional. Apostamos a la educación como herramienta clave para fortalecer la cultura AVSEC desde las aulas hasta las operaciones”.

El acuerdo contempla el desarrollo de programas conjuntos de capacitación, talleres especializados, conferencias técnicas, simulaciones operativas e intercambio de buenas prácticas, orientados a la preparación integral de futuros tripulantes de cabina y demás profesionales vinculados a la industria aeronáutica.

Por su parte, el señor Alfredo Hernández Paz, presidente del Centro Aeronáutico Tripulantes VIP, valoró la importancia del respaldo institucional del CESAC y subrayó que esta cooperación fortalece el compromiso del centro con la excelencia académica y la formación responsable de la juventud dominicana interesada en incursionar en la aviación.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la política institucional del CESAC de promover alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo sostenible del sector aeronáutico, garantizando que los nuevos talentos ingresen al sistema con una base sólida en normativa, disciplina operativa y gestión de riesgos.

Con esta firma, el CESAC continúa consolidando su liderazgo como órgano rector de la seguridad aeroportuaria y de la aviación civil en la República Dominicana, reafirmando su compromiso con la educación, la prevención y la cooperación interinstitucional como pilares fundamentales para proteger la aviación nacional.

