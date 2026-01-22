Compartela

En la Parroquia Nuestra Señora de la Altagracia del Ministerio de Defensa, el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) celebró una eucaristía solemne de acción de gracias, como parte del programa oficial de actividades conmemorativas por el vigésimo noveno aniversario de su fundación, en un acto de alto valor espiritual, institucional y patriótico.

La ceremonia religiosa fue presidida por el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, ministro de Defensa, y el general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo, FARD, director general del CESAC, quien estuvo acompañado por su esposa, la señora Jenny Guillermo de Souffront. Asistieron igualmente miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, la Plana Mayor del CESAC, autoridades militares y civiles, invitados especiales y colaboradores de la institución.

Durante la celebración litúrgica se elevaron oraciones por la paz, la estabilidad institucional y la fortaleza del personal que integra el CESAC, así como por la continuidad de su misión estratégica de prevenir y contrarrestar actos de interferencia ilícita, garantizar entornos aeroportuarios seguros y contribuir a la seguridad nacional, en estricto apego al marco normativo vigente y a los estándares internacionales aplicables a la aviación civil.

Al dirigirse a los presentes, el general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo, FARD, subrayó el significado institucional de esta conmemoración:

“Al cumplir 29 años de servicio ininterrumpido a la nación, elevamos una sincera acción de gracias a Dios por guiarnos y fortalecernos en el cumplimiento de nuestra misión. Este aniversario nos convoca a renovar nuestro compromiso con la disciplina, la integridad y la excelencia operacional, pilares que sustentan la seguridad de la aviación civil y la confianza del Estado dominicano en el CESAC”.

El director general expresó, además, un reconocimiento especial al teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, ministro de Defensa, por su apoyo permanente y liderazgo estratégico, los cuales han sido determinantes para el fortalecimiento de las capacidades operativas, la modernización institucional y la consolidación del CESAC como organismo especializado del sistema de defensa y seguridad del Estado.

Asimismo, destacó el respaldo del Excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, cuyo apoyo firme a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos especializados ha permitido impulsar políticas públicas orientadas a la seguridad integral, la modernización del sistema aeroportuario nacional y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana en materia de aviación civil.

En el marco de esta conmemoración, el CESAC resaltó la reciente incorporación de sus nuevos uniformes institucionales, diseñados conforme a estándares internacionales de seguridad aeroportuaria y alineados a las mejores prácticas del sistema AVSEC. Esta modernización responde a un proceso integral de fortalecimiento de la identidad institucional, mejora de la imagen profesional y optimización de las condiciones operativas del personal, reafirmando el compromiso del CESAC con la excelencia, la disciplina y la proyección internacional del Estado dominicano en materia de aviación civil.

La eucaristía concluyó con un llamado a la cohesión institucional y a la renovación del espíritu de servicio de los hombres y mujeres que integran el CESAC, quienes, con profesionalismo, vocación y lealtad a la patria, continúan desempeñando una función esencial para la seguridad, el desarrollo y la proyección internacional del país.

