Centrales sindicales piden a Abinader retirar del Congreso la reforma del Código de Trabajo si no se respeta el acuerdo tripartito

CNTD, CASC y CNUS advierten que no participarán en un nuevo diálogo sobre cesantía laboral y denuncian que reabrir la discusión desconoce los consensos alcanzados entre trabajadores, empleadores y Gobierno.
Santo Domingo. -Las tres principales centrales sindicales de la República Dominicana solicitaron al presidente Luis Abinader retirar del Congreso Nacional el proyecto de reforma del Código de Trabajo si no existen las condiciones políticas para aprobar el texto consensuado en el diálogo tripartito y posteriormente validado de manera unánime por la Comisión Permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados.
En un documento conjunto, firmado por Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD); Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS); y Gabriel del Río Doñé, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), las organizaciones sostienen que el proyecto sometido por el Poder Ejecutivo al Senado en octubre de 2024 debe ser aprobado conforme a los acuerdos alcanzados entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores.
Las organizaciones sindicales consideran que la decisión de devolver el proyecto a comisión para reabrir su discusión constituye un desconocimiento del trabajo realizado por los legisladores y una maniobra dilatoria que genera incertidumbre sobre el futuro de la reforma y debilita la confianza en el diálogo social.
«El propósito de abrir un nuevo proceso de discusión, bajo el argumento de promover otro diálogo, sólo persigue retrasar la aprobación de una iniciativa que ya fue ampliamente consensuada por las partes», expresan las centrales sindicales.
Asimismo, reiteran que no participarán en una nueva negociación relacionada con la cesantía laboral, ni aceptarán modificaciones que impliquen eliminarla o alterar contenido del artículo 86 del Código de Trabajo, referente al pago oportuno de las prestaciones laborales y la aplicación del astreinte en caso de incumplimiento.
Las confederaciones también manifestaron su rechazo a cualquier propuesta orientada a extender hasta seis meses los contratos de aprendizaje, al considerar que esa medida podría incentivar la sustitución de empleos formales por contrataciones temporales, afectando principalmente a los jóvenes que ingresan al mercado laboral, quienes quedarían sin prestaciones laborales ni cobertura de protección social.
No obstante, reafirmaron su disposición a continuar participando en los espacios de diálogo para discutir otros aspectos de la reforma laboral, siempre que se respete el consenso alcanzado durante el proceso tripartito y no se vulneren los derechos adquiridos de los trabajadores.
Las organizaciones sindicales sostienen que, si no existe voluntad política para aprobar el texto consensuado, resulta preferible que el presidente Luis Abinader retire la iniciativa del Congreso antes que mantener abierta una discusión que, a su juicio, busca modificar acuerdos previamente pactados entre las partes.
Las centrales recordaron que la República Dominicana fue reconocida recientemente por la Confederación Sindical Internacional (CSI) como uno de los países de América con mayor respeto a los derechos laborales, reconocimiento que atribuyen al fortalecimiento del diálogo social y al modelo de concertación tripartita desarrollado entre el Estado, los empleadores y los trabajadores.
En ese contexto, advirtieron que cualquier modificación unilateral de los acuerdos alcanzados vulneraría los principios del diálogo social promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y contravendría el Convenio 144 sobre consultas tripartitas, al desconocer la representación legítima de las organizaciones sindicales y los compromisos asumidos durante el proceso de concertación.