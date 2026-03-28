Cementos Progreso fortalece lazos con ProDominicana a través de su programa Amigos Progreso

San Pedro de Macorís, República Dominicana. – Cementos Progreso recibió en su planta de cemento en San Pedro de Macorís a una delegación de alto nivel del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana). El encuentro se enmarca en el programa “Amigos Progreso”, una plataforma estratégica diseñada para estrechar vínculos con instituciones clave y promover el intercambio de mejores prácticas industriales.
La comitiva, encabezada por Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva de ProDominicana, recorrió las instalaciones de la planta de cemento más grande del Caribe. Durante la jornada, los funcionarios constataron la robusta infraestructura y estrategia de sostenibilidad que permiten a la organización operar bajo los más altos estándares de productividad, seguridad y eficiencia energética.
El recorrido por las operaciones abarcó distintos puntos estratégicos de la operación destacando el modelo de sostenibilidad de la empresa. Un punto focal de la visita fue el mirador de la cantera, donde se evidenció el proceso de rehabilitación progresiva y los programas de reforestación que Cementos Progreso ejecuta como parte de su compromiso con la gestión responsable de los recursos naturales.
«Para Cementos Progreso, la inversión en la República Dominicana trasciende la infraestructura; se trata de generar valor compartido y confianza. Recibir a ProDominicana nos permite visibilizar cómo operamos bajo una filosofía de sostenibilidad que impulsa el desarrollo industrial del país, reafirmando nuestro compromiso de ser ciudadanos responsables y aliados del crecimiento nacional», afirmó Enrique García, vicepresidente ejecutivo de Cementos Progreso para la región Caribe.
“Desde ProDominicana valoramos las inversiones que, como las de Cementos Progreso, apuestan por la innovación tecnológica y la producción responsable. Conocer de cerca este ecosistema productivo nos confirma que la República Dominicana continúa consolidándose como un referente industrial en la región, capaz de atraer capitales que priorizan la calidad y el respeto al medio ambiente”, señaló Biviana Riveiro.
El recorrido fue liderado por Enrique García, vicepresidente ejecutivo para la región Caribe,
Juan Gabriel Rijo, director ejecutivo de Operaciones y Karina Cruz, gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos. Juntos, compartieron la visión estratégica de la compañía, orientada a la excelencia operativa y al impacto positivo en las comunidades donde operan.
Con esta iniciativa, Cementos Progreso reafirma su liderazgo en el sector, consolidando espacios de diálogo con instituciones estratégicas, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, la transparencia y el desarrollo económico de la República Dominicana.