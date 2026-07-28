Cementos Progreso abre sus puertas con “Amigos Progreso”, un programa para acercar la industria a la sociedad

La iniciativa contempla visitas guiadas a las operaciones de cemento y concreto, dirigidas a estudiantes, gremios, instituciones y otros sectores de la sociedad para conocer de cerca los procesos, la innovación y el compromiso con la sostenibilidad que caracterizan a la compañía.
Santo Domingo, República Dominicana- “Amigos Progreso” forma parte de una iniciativa regional impulsada por Progreso para acercar la industria a estudiantes, gremios profesionales, instituciones públicas y privadas, clientes, comunidades y otros públicos, mediante recorridos guiados que promueven el conocimiento sobre el sector, la sostenibilidad y el aporte de la construcción al desarrollo del país.
La iniciativa abre las puertas de la planta de cemento de San Pedro de Macorís, reconocida como la planta más grande del Caribe, y de la planta de Concreto Cementos Progreso, permitiendo a los visitantes conocer de primera mano los procesos de producción, los estándares de calidad, las iniciativas de sostenibilidad y la contribución de la industria cementera al desarrollo económico, social y de infraestructura de la República Dominicana. Los visitantes también conocen los programas de seguridad vial que impulsa la empresa como parte de su compromiso con la seguridad y el bienestar de las comunidades.
Durante el recorrido, los participantes descubren cada una de las etapas del proceso productivo e intercambian conocimientos con especialistas de distintas áreas, quienes comparten las mejores prácticas que hacen posible una operación segura, eficiente, responsable y orientada a la mejora continua.
El programa inició formalmente con la participación de estudiantes de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y de profesionales que cursan el Diplomado en Dirección y Gestión de la Sostenibilidad de la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Durante la visita a la planta de Concreto Los Pinos, conocieron el proceso de producción, el laboratorio de control de calidad y las iniciativas que desarrolla la empresa para impulsar una construcción cada vez más sostenible.
Como parte de la jornada, Pedro Vásquez, coordinador Senior de Calidad, y Noemí Pichardo, asesora Senior Técnica y Calidad, compartieron su experiencia en la industria, destacando cómo la innovación, la excelencia operativa y la sostenibilidad se integran en cada etapa del proceso para generar productos de alta calidad y contribuir al desarrollo del país.
«En Cementos Progreso creemos que abrir nuestras puertas es una manera de generar confianza, compartir conocimiento y acercar a nuestros públicos a la realidad de una industria esencial para el desarrollo del país. Con Amigos Progreso queremos crear espacios de aprendizaje, diálogo e intercambio que inspiren a las nuevas generaciones y fortalezcan relaciones de largo plazo con los distintos sectores de la sociedad«, expresó Karina Cruz, gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Cementos Progreso Dominicana.
Con «Amigos Progreso», Cementos Progreso reafirma su compromiso con la transparencia, la educación y la generación de valor compartido, promoviendo un mayor entendimiento sobre el papel que desempeñan el cemento y el concreto en la construcción de una infraestructura más resiliente y sostenible. Como marca líder en soluciones para la construcción y parte de Progreso, compañía con presencia en ocho países de Latinoamérica, continúa impulsando iniciativas que fortalecen la cercanía con sus públicos y contribuyen al desarrollo de la República Dominicana.