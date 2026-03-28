CECCOM, Pro Consumidor y Ministerio Público retiran toneladas de productos vencidos y carne en estado de descomposición en almacén de San Cristóbal

-Clausuran establecimiento y apresan al propietario-
Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), en coordinación con el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) y la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud (PEDECSA) desmanteló un almacén en la provincia San Cristóbal, dedicada a la reetiquetación fraudulenta de productos vencidos y al procesamiento de alimentos elaborados con materia prima en estado de deterioro, donde retiran toneladas de estos artículos que ponían en riesgo la salud de la población.
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, informó que durante el operativo se descubrió una estructura que manipulaba fechas de vencimiento para hacer pasar productos caducados como aptos para el consumo, una práctica ilegal que constituye una seria amenaza para la seguridad alimentaria y los derechos de los consumidores.
Dijo que incautaron importantes cantidades de mercancías adulteradas y evidencias que confirman el funcionamiento sistemático de esta operación fraudulenta, la cual atentaba contra la confianza del mercado y la salud pública.
Indicó que el propietario del establecimiento, quien es reincidente en este tipo de delitos fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
El funcionario manifestó que las instituciones actuantes han reiterado su compromiso de procurar una sanción ejemplarizante, en consonancia con la gravedad de los hechos y el daño potencial que estas prácticas representan para la ciudadanía.
Señaló que combatiráncon firmeza cualquier acción que ponga en peligro la salud de los consumidores, fortaleciendo la vigilancia del mercado y garantizando el cumplimiento de las normas de protección al consumidor y seguridad alimentaria.
“El compromiso de Pro Consumidor es velar por la salud, la seguridad y los derechos de los consumidores, y por lo tanto, no permitiremos que personas inescrupulosas pongan en riesgo la vida de la población mediante la comercialización de productos vencidos o no aptos para el consumo humano”, agregó.
Alcántara indicó que, como resultado de la intervención, fue clausurado el establecimiento y se procedió a la incautación de las máquinas, equipos y demás instrumentos utilizados para modificar las fechas de vencimiento de los productos.
Reiteró que Pro Consumidor continuará reforzando los operativos de vigilancia e inspección en todo el territorio nacional para combatir prácticas fraudulentas que atenten contra la salud de los consumidores y garantizar el cumplimiento de las normativas de protección al consumidor.