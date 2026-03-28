CECCOM intensifica vigilancia contra el alcohol adulterado y se une al operativo “Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026

El Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM) expresa su firme preocupación por el consumo de alcohol adulterado, práctica que lamentablemente se incrementa durante el asueto de Semana Santa en todo el territorio nacional, especialmente en áreas de playa y ríos. Esta inquietud, compartida de manera muy encarecida por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, motiva la puesta en marcha de una campaña de alerta y concienciación dirigida a la ciudadanía.
En este contexto, el CECCOM ha preparado un spot de prevención y se integra de manera simultánea al Operativo Nacional “Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026”, coordinado por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE). Dicho operativo se desarrollará desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, con el objetivo de velar por la seguridad y la vida de los ciudadanos en los días de mayor desplazamiento.
Los miembros del CECCOM, distribuidos en las ocho direcciones regionales, estarán desplegados en todo el país. Estos efectivos se sumarán al esfuerzo conjunto de la @PoliciaRD, la @DefensaCivilRD y la @cruzroja.dominicana, con el propósito de prevenir accidentes de tránsito, asfixias e intoxicaciones, reforzando así la protección de la población durante la Semana Mayor.
El CECCOM exhorta a la ciudadanía a actuar con responsabilidad, evitar el consumo de bebidas de dudosa procedencia y atender las recomendaciones de las autoridades, en aras de preservar la vida y disfrutar de una Semana Santa segura.
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