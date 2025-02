Carlos “Caballo Bronco Adames pesó 158.7 libras para su combate de este sábado en Arabia Saudita

Compartela

SANTO DOMINGO. -El Campeón Mundial Mediano (160 libras), del Consejo Mundial de Boxeo, el dominicano Carlos “Caballo Bronco” Adames, hizo un peso de 158.7 libras de cara a su combate de este sábado ante el peleador inglés Hamzah Sheeraz, quien pesó 159.7 libras.

El combate entre Adames y Sheraeraz es uno de los combates estelares de la cartelera a ser celebrada a la Arena Kingdom en Riad, Arabia Saudita y con capacidad para albergar a 30 mil fanáticos.

El combate estelar de la velada será entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol, quienes se enfrentarán en combate de revancha y en disputa del título mundial del peso semi pesado (175 libras).

Luego de la ceremonia del pesaje, Adames declaró que quedó evidenciado que tan buenas son sus condiciones.

“Cuando tu ve que un boxeador hace un peso por debajo del peso oficial es porque está en muy buenas condiciones y eso quedo claro hoy aquí”, dijo.

En otro orden el campeón dominicano resto importancia al hecho de que su adversario sea de mayor estatura y que las apuestas no le favorezcan.

“Esto no es un juego de baloncesto donde muchas veces los más altos dominan, recuerda que los cocos sin importar la altura siempre y terminan en el suelo, con relación a las apuestas, tampoco me importan, porque yo no tengo bancas”, precisó.

Para Adames el combate de este sábado constituye la tercera defensa del título que conquisto en el año 2022 ante el mexicano Juan Macías Montiel

La cartelera donde Adames defenderá su corona está siendo organizada de manera conjunta por las empresas Top Rank, TGB Promotions, Golden Boy, Matchroom, Boxxer, y Queensberry y será transmitida por DAZN PPV.

Por el combate Adames recibirá una paga que supera los 2 millones de dólares lo que lo convierte en el boxeador dominicano mejor pagado en toda la historia y el primero que compite en Arabia Saudita

Adames quien tiene como entrenador al veterano Ismael Sala, presenta récord de tiene un récord de 24-1 con 18 nocauts, mientras que Sheeraz está invicto en 21 combates con 17 nocauts.

