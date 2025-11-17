Carlos Beltrán: “Más que una rivalidad entre RD y PR, hay una hermandad”

Compartela

Nueva York. – El legendario Carlos Beltrán, exastro de Puerto Rico y una de las figuras más influyentes del béisbol caribeño, fue una de las personalidades más destacadas durante el “RD–PR Showdown” celebrado este sábado en el Citi Field de Queens, un evento que reunió a miles de fanáticos en una noche histórica para el béisbol de ambas naciones.

Entrevistado por Moisés González de Despertar Nacional, Beltrán expresó que es “una bendición poder unir a RD y PR en un estadio de las Grandes Ligas, y más aún en el de los Mets”. Señaló que, aunque muchas veces se habla de rivalidad, “yo diría que es una hermandad; somos dos islas del Caribe y a lo largo de los años hemos demostrado que el béisbol es algo que llevamos en el corazón”.



El exastro destacó además que el Showdown fue “un gran espectáculo”, tanto por la calidad del juego como por la energía del público.

El partido, considerado uno de los encuentros más significativos entre República Dominicana y Puerto Rico fuera del Caribe, reafirmó la pasión, el orgullo y la conexión cultural que une a ambas naciones. La atmósfera en el Citi Field reflejó la magnitud de este duelo amistoso que se ha convertido en un auténtico evento de identidad caribeña.

El duelo terminó con victoria dominicana por 6-2, en un choque que se mantuvo cerrado hasta la sexta entrada, cuando los quisqueyanos tomaron el control 3-0 gracias a un elevado de sacrificio de Sócrates Brito y un sencillo impulsor de dos carreras de Webster Rivas.

Puerto Rico respondió en el séptimo episodio con un imparable productor de dos vueltas por parte de Jack López, poniendo el marcador 3-2 y aumentando la tensión.

El jardinero Emmanuel Rodríguez, prospecto número 4 de los Mellizos de Minnesota, fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) tras conectar el único cuadrangular del partido: un poderoso batazo de dos carreras, a 112.1 mph, ante Osvaldo Berríos en la octava entrada. También negoció un boleto y anotó dos veces.

Poniendo punto final a su último partido en un estadio de Grandes Ligas, el estelar dominicano Robinson Canó salió entre lágrimas del juego, una despedida cargada de emoción durante el Showdown del 15 de noviembre en el Citi Field entre República Dominicana y Puerto Rico. Una salida que no representa un adiós definitivo, pero sí el cierre de un capítulo inolvidable en su trayectoria.

