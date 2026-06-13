Caribbean Cinemas Ágora abrirá sus puertas en julio

SANTO DOMINGO. – Caribbean Cinemas continúa fortaleciendo la industria del entretenimiento en la República Dominicana con la apertura de un nuevo y moderno complejo cinematográfico en Ágora.
Tras la firma del acuerdo entre ambas empresas, el presidente de Caribbean Cinemas, Robert Carrady, y la administradora general de Ágora, Silvia Rosales, confirmaron que la reconocida cadena iniciará operaciones en este importante centro comercial a principios de julio, mes en el que también estarán en cartelera en la pantalla grande estrenos como Supergirl, Toy Story, Moana, Spiderman, Insidious, entre otros.
Para el mes de julio la cadena de cines abrirá sus puertas en Ágora con un soft opening de sus facilidades donde los visitantes disfruten de las nuevas instalaciones y servicios que marcarán una nueva etapa para la experiencia cinematográfica en Ágora.
El nuevo complejo ha sido diseñado para ofrecer mayores niveles de comodidad y tecnología, incorporando innovaciones que elevarán la experiencia de los amantes del cine.
Entre sus principales atractivos se destacan: proyección 100 % láser y sonido Dolby de última generación, tecnología inmersiva con pantallas de pared a pared y salas completamente renovadas equipadas con cómodas butacas reclinables en piel. Además, cuenta con el reconocido formato CXC, que integra pantalla gigante y sonido Dolby Atmos para una experiencia aún más impactante. Entre sus nuevas amenidades destacan Victor’s Kitchen & Lounge, kioscos de autoservicio que agilizan la compra de boletos y productos, amplias estaciones de candy bar y áreas de acceso más cómodas y espaciosas, diseñadas para facilitar la visita de todos los clientes, incluyendo personas con discapacidad.
Con esta apertura, Caribbean Cinemas reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en el desarrollo de espacios modernos e innovadores para el entretenimiento de las familias dominicanas.
Este nuevo cine ubicado en Ágora marcara un precedente en materia de comodidades y diseño vanguardista, perfilándose como uno de los más modernos del país, ofreciendo una experiencia cinematográfica de primer nivel que combina confort, tecnología y servicio de excelencia, consolidando así el regreso del cine a uno de los centros comerciales más emblemáticos de Santo Domingo.