Boston Dynamics y el Sistema 911 impulsan el uso de robótica para atender emergencias en República Dominicana

Boston Dynamics es una empresa estadounidense especializada en el desarrollo de robots móviles de última generación.
Waltham, Massachusetts, Estados Unidos. – Una delegación técnica y ejecutiva del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 realizó una visita oficial a las instalaciones de Boston Dynamics, como parte de una agenda de cooperación tecnológica orientada al fortalecimiento de las capacidades nacionales de gestión y atención de emergencias mediante el uso de robótica avanzada.
La comitiva fue recibida por ejecutivos del área gubernamental y especialistas técnicos de la compañía, quienes presentaron las más recientes innovaciones en robótica móvil aplicadas a operaciones de seguridad pública, inspección industrial, respuesta a emergencias y actuación en entornos de alto riesgo.
La delegación del Sistema 911 estuvo encabezada por el director ejecutivo, coronel Randolfo Rijo Gómez, ERD, y el subdirector ejecutivo, coronel piloto Harold Jiménez Polanco, ERD, junto al mayor piloto Cristian Erick Moquete Denis, ERD, encargado de la División de Aeronaves Tripuladas a Distancia. En representación de Boston Dynamics participaron Kimberly Chamblin, directora del área gubernamental, y Andrew Wassef, director asociado de ventas para el sector gubernamental, junto a otros ejecutivos de la compañía.
Durante la jornada, se desarrollaron sesiones de trabajo enfocadas en evaluar la adaptación de estas tecnologías a las necesidades operativas del Sistema 911 y de las instituciones de respuesta que integran el modelo dominicano de atención de emergencias.
Los equipos analizaron posibles aplicaciones en escenarios con materiales peligrosos (HazMat), búsqueda y rescate urbano, evaluación estructural posterior a desastres, reconocimiento de áreas contaminadas y operaciones especiales, donde el empleo de sistemas robóticos puede reducir significativamente la exposición del personal, incrementar la seguridad operacional y mejorar la eficiencia de las intervenciones.
La visita se enmarca en la visión estratégica del proyecto 911 Nueva Generación, iniciativa que impulsa la transformación tecnológica del Sistema 911 mediante la integración de inteligencia artificial, analítica avanzada, videovigilancia inteligente, sistemas no tripulados y robótica, con el propósito de convertir a la República Dominicana en el primer ecosistema integral de respuesta a emergencias basado en estas tecnologías en América Latina y el Caribe.
Como resultado de los encuentros, ambas instituciones definieron líneas de colaboración para el intercambio de conocimientos, la evaluación de soluciones robóticas y el desarrollo de iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades nacionales de respuesta ante emergencias, priorizando la protección del personal que interviene en incidentes de alto riesgo y la incorporación progresiva de tecnologías innovadoras al modelo operativo del Sistema 911.
Esta visita forma parte de una agenda internacional de cooperación tecnológica impulsada por el Sistema 911 para identificar, evaluar e incorporar soluciones de vanguardia que contribuyan a la modernización del modelo nacional de respuesta a emergencias, mediante alianzas estratégicas con empresas líderes en inteligencia artificial, robótica, análisis de datos y otras tecnologías aplicadas a la seguridad pública.
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