Bigentik Group alerta sobre deterioro ambiental en Las Terrenas y propone la creación de un Clúster Turístico

La empresa desarrolladora Bigentik Group expresó su profunda preocupación ante el creciente problema de contaminación visual, manejo inadecuado de desechos sólidos y contaminación acústica que afecta actualmente al municipio de Las Terrenas.
En el marco de la feria inmobiliaria SIMA Madrid 2026 donde directivos de la empresa se encuentran representando a Las Terrenas como destino de inversión turística e inmobiliaria, manifestaron su inquietud sobre el deterioro progresivo de la imagen urbana y ambiental del municipio.
Bigentik Group hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Alcaldía de Las Terrenas y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) para que aúnen esfuerzos junto al sector privado y la sociedad civil con el objetivo de enfrentar estas problemáticas de manera integral y sostenible.
Asimismo, la empresa sugirió la creación de un clúster turístico exclusivo para Las Terrenas, que permita una coordinación efectiva entre funcionarios públicos, empresarios, desarrolladores y actores comunitarios, orientada a preservar el valor ambiental, turístico y urbanístico del destino.
“Es inconcebible que un municipio con tanto potencial continúe inmerso en un proceso de deterioro. La contaminación visual está compitiendo directamente con nuestros paisajes naturales; el ruido se ha vuelto insoportable. Un municipio que puede ser un verdadero paraíso, por falta de educación ciudadana y acciones irresponsables de algunos desaprensivos, corre el riesgo de convertirse en un lugar inhabitable.
Los desechos sólidos representan además una amenaza constante para nuestro clima de inversión y para la imagen internacional de Las Terrenas como destino turístico de calidad”, expresaron directivos de Bigentik Group.
La empresa reiteró su compromiso con el desarrollo sostenible, la planificación urbana responsable y la preservación de los recursos naturales que han convertido a Las Terrenas en uno de los destinos más atractivos del Caribe.