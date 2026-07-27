Bienes Nacionales realizará segunda subasta pública del año 2026

Santo Domingo. – La Dirección General de Bienes Nacionales realizará el próximo viernes 31 de julio la segunda subasta pública del presente año, en la que serán ofertados 123 casos y 61 lotes de vehículos transferibles, carrocerías de vehículos, mobiliario, motocicletas para piezas y partes, así como chatarra.
La actividad se llevará a cabo a las 9:00 de la mañana en el auditorio del Instituto Policial de Educación Superior (IPES).
El encargado del Departamento de Subastas, licenciado Nelson Gómez, informó que los casos y lotes estarán disponibles para inspección en los depósitos de Bienes Nacionales ubicados en la carretera Mella y en el MERCA Santo Domingo.
Explicó que, para participar en la subasta, los interesados deberán realizar el pago de RD$2,000.00 por concepto de derecho de admisión en el Departamento de Cobros y formalizar su inscripción en el Departamento de Subastas de Bienes Nacionales, ubicado en la calle Fray Cipriano de Utrera núm. 1, Centro de los Héroes (La Feria), hasta el 29 de julio.
Asimismo, recordó que los adjudicatarios dispondrán de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de celebración de la subasta, para realizar el pago total de los casos o lotes adquiridos mediante cheque certificado a nombre del Tesoro Nacional, y de cinco días hábiles adicionales para retirar los bienes de los depósitos correspondientes.
La subasta será presidida por el director general de Bienes Nacionales y director ejecutivo honorífico del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), doctor Rafael Burgos Gómez.
El proceso se desarrollará mediante pregón público y contará con la participación de un vendutero público, representantes de la Comisión de Venta de Bienes Nacionales, un notario público y demás autoridades competentes, lo que garantizará la transparencia, la legalidad y el estricto cumplimiento de las normas que rigen las subastas públicas y los procesos institucionales que desarrolla la entidad.