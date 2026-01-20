Compartela

Como parte de su agenda en el marco de Fitur 2026, el Banco BHD realizó un encuentro con la Embajada Dominicana en España en el que conversó sobre Finanzas Responsables BHD, Estrategia de Género BHD y Premio Mujeres que Cambian el Mundo.

Madrid, España. El Banco BHD realizó un almuerzo con la Embajada de la República Dominicana en España en el que se intercambiaron informaciones sobre diferentes iniciativas de ambas partes en los ámbitos social y económico.

En el encuentro, desarrollado en el marco de la participación de BHD en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, participaron Tony Raful, embajador de la República Dominicana ante el Reino de España; Grey de Raful, esposa del embajador; Steven Puig, presidente del Banco BHD; Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD; Ana Pilar Cochón, consejera encargada de la Sección Comercial y Turismo; Antonio Castillo, consejero encargado de Cooperación Internacional, y Alejandro González, asesor de Comunicación y Prensa.

“El diálogo con la Embajada Dominicana en España es una parada imprescindible que hacemos cada año en el marco de Fitur con el objetivo de contribuir con la generación de impacto positivo para nuestro país e impulsar el desarrollo del turismo y la inversión. En esta oportunidad, quisimos compartir también las iniciativas sociales y económicas que realizamos en beneficio de los compatriotas residentes en el extranjero”, expresó Puig.

Durante el almuerzo, el embajador Raful destacó la fortaleza de la comunidad dominicana en España, como sus deseos de superación y su capacidad emprendedora.Asimismo, se refirió a las oportunidades de negocios entre República Dominicana y España.

“Desde la Embajada de la República Dominicana en España venimos desarrollando una agenda activa orientada a fortalecer las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países, promoviendo espacios de diálogo y cooperación que permitan aprovechar las oportunidades existentes. Estamos impulsando iniciativas para dar a conocer las ventajas competitivas que ofrece República Dominicana a los inversores españoles, así como su estabilidad, su clima de negocios y su potencial en sectores estratégicos”, expresó el embajador Raful.

Los ejecutivos del Banco BHD hablaron sobre su programa de educación financiera, Finanzas Responsables BHD; comentaron el impacto de la Estrategia de Género BHD, dirigida principalmente a apoyar el rol de las mujeres en todos los ámbitos, y explicaron el Premio Mujeres que Cambian el Mundo, el brazo social de dicha estrategia, que consiste en una premiación anual y un programa de acompañamiento y asesoría.

“BHD tiene un compromiso tangible con la diáspora dominicana, con la que venimos trabajando desde hace varios años con distintas iniciativas financieras y no financieras. Nuestro propósito de impulsar el progreso humano no conoce barreras”, aseguró Navarro.

