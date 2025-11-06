BHD recibe certificación mundial por seguridad e infraestructura de su centro de datos

Compartela

La entidad bancaria alcanzó la acreditación Tier III de Facilidad Construida (TCCF) del Uptime Institute, lo que ratifica la evolución operativa positiva de este banco y su adecuado proceso de transformación digital.

Distrito Nacional. El Banco BHD obtuvo la certificación mundial Tier III de Facilidad Construida (TCCF) del Uptime Institute, otorgada específicamente a su centro de datos por cumplir con los requerimientos de diseño necesarios y una infraestructura que puede manejar tareas esenciales sin interrupciones, incluso durante mantenimientos o fallas inesperadas. La certificación fue otorgada a BHD tras una rigurosa evaluación por parte de expertos del instituto, siendo este banco uno de los primeros del país en obtenerla.

Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo del Banco BHD, aseguró que “esta acreditación representa un paso importante en nuestra estrategia de transformación digital y un firme compromiso con la excelencia operativa, ya que certifica que nuestro centro de datos cumple con los requerimientos de diseño y que fue construido de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas para asegurar una operación ininterrumpida ante diversas circunstancias”.

Esta es la segunda ocasión en la que el Banco BHD recibe un aval mundial que ratifica la seguridad de la infraestructura de su centro de datos. En 2023, la entidad obtuvo la certificación Tier III de Design Documents. Esta fue la primera certificación de este tipo que una entidad financiera recibe en República Dominicana y en la región del Caribe.

“Esta nueva certificación ratifica que nuestra infraestructura tecnológica cumple con estándares de clase mundial para brindar a nuestros clientes servicios más seguros, confiables y eficientes”, afirmó Despradel, quien añadió que esta acreditación es producto del trabajo en equipo realizado por las áreas Operaciones y Tecnología, y Administración y Finanzas.

Los principales beneficios que se logran tras esta certificación son mayor resiliencia técnica, reducción de riesgos operacionales y expansión sostenible que contempla el crecimiento futuro de la infraestructura, entre otros.

El Uptime Institute certifica a organizaciones que demuestran ofrecer servicios de centros de datos premium y servicios tecnológicos robustos, con altos estándares de disponibilidad y seguridad, alineados con las mejores prácticas internacionales.

