BHD obtiene platino en los Premios a los Innovadores Financieros en las Américas

La entidad financiera fue galardonada por su programa Finanzas Responsables BHD en la categoría Sostenibilidad y Responsabilidad Social
Miami, Florida. El Banco BHD ganó platino en la categoría Sostenibilidad y Responsabilidad Social en los Premios a los Innovadores Financieros en las Américas, por su programa de educación financiera Finanzas Responsables BHD.
Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD y líder de esta iniciativa, recibió el galardón de manos de María Mancuso, presidenta de Fintech Americas, a quien agradeció, en nombre de la entidad, durante la gala celebrada en Miami, Florida.
Navarro destacó que el programa Finanzas Responsables BHD es uno de los pilares de la estrategia de Sostenibilidad de la entidad bancaria. “Creemos en la educación financiera, la inclusión y el acceso a la bancarización. Finanzas Responsables BHD cumple con el propósito de promover el equilibrio entre el bienestar económico y el desarrollo humano brindando las herramientas y conocimientos necesarios para el buen manejo de las finanzas sin importar edad o etapa de la vida”.Expresó que “este es un esfuerzo de nuestro equipo de Responsabilidad Social y Sostenibilidad con el apoyo de más de 100 colaboradores de nuestro Voluntariado BHD que contribuyen a seguir desarrollando el programa de educación financiera del banco”.
La décima primera edición de los Premios a los Innovadores Financieros en las Américas premia a los bancos, instituciones financieras y fintec de América Latina que lideran la transformación digital, la inclusión financiera y la innovación en pagos y tecnología.
Alcance y logros del programa
Finanzas Responsables del Banco BHD es un programa integral de educación financiera diseñado para promover el bienestar económico y la toma de decisiones inteligentes. “En los últimos cuatro años, el impacto ha sido evidente entre nuestros clientes, colaboradores, suplidores, accionistas y la sociedad en general: más de mil talleres y mentorías y 900 mil consultas e interacciones en la plataforma digital; impactando a más de 500 mil personas de manera directa y 1 millón de manera indirecta”, subrayó Navarro.
A través del portal https://finanzasresponsables.bhd.com.do/, y de manera presencial, ofrece cursos, artículos, talleres y herramientas de ciberseguridad sin costo, enfocándose en ahorro, inversión, manejo de deuda y ciberseguridad para diversos segmentos, incluyendo niños, jóvenes y adultos mayores.La iniciativa es uno de los pilares en la estrategia de sostenibilidad del BHD, y apoya siete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 1, 4, 5, 8, 10, 12 y 13.
La entidad financiera fue galardonada por su programa Finanzas Responsables BHD en la categoría Sostenibilidad y Responsabilidad Social